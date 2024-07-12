Milli Eğitim alanında hayata geçirilen ve devam eden yatırımlar değerlendirildi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "İlimiz genelinde, Milli Eğitim Bakanlığımızın sağladığı destekler ile eğitim öğretim alanında her geçen gün hem donanım standartlarımız hem de fiziki şartlarımız çok daha iyi seviyelere ulaşmaktadır. İlimiz genelinde geçtiğimiz yıl başlayan, bir kısmı tamamlanan bir kısmının inşaat ve ihale süreçleri devam etmekte olan toplam bin 700 derslikli 87 okul inşaatı bulunmaktadır" dedi.

Vali Pehlivan, "Okul inşaatlarımızdan toplam yatırım bedeli 971.256.416 TL olan 548 derslikli 31 okulumuzun inşaatını bitirdik. 788 derslikli 45 okulumuzdan inşaatını hızlı bir şekilde devam ediyor. 11 okulumuzun da inşaatı ihale aşamasına gelmiş durumdadır. Bir yandan yeniden yapılacak veya güçlendirilecek okulların planlamasını yapmaktayız" diye konuştu.

Devam eden inşaatların tamamlanmasıyla toplam bin 700 dersliği Mersin'de eğitim öğretim hizmetlerine kazandırılacağını belirten Vali Pehlivan, "Şimdiden tamamlanan ve devam eden projelerin İlimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu önemli yatırımların hayata geçmesi konusunda sağladıkları desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Milli Eğitim Bakanımıza ve Bakanlığımızın ilgili bütün birimlerine ilimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. İlimizde bu yatırımlarla ilgili iş ve işlemleri, kontrol hizmetlerini gerçekleştiren Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığımıza (YİKOB) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum"dedi.

Düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcıları Adem Yılmaz, İbrahim Küçük, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, YİKOB İdari ve Mali İşler Müdürü Oğuz Kahraman, Milli Eğitim Müdürlüğü ve YİKOB'un teknik personeli katıldı.