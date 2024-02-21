Milli Eğitim Bakanı Düzce’de

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Düzce ziyaretleri kapsamında ilk olarak Düzce Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında düzenlenen toplantıya katılan Tekin, Düzce'nin acil yatırım bekleyen konularıyla ilgili bilgiler aldı.

Tekin toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak aldığımız kararların hepsini sahadaki arkadaşlarımızla istişare ettikten sonra hayata geçiriyoruz. Haziran ayından itibaren Türkiye'nin bütün illerini dolaştık. Bu anlamda aldığımız kararlarla ilgili paydaşlarımızla, öğretmen arkadaşlarımızla, velilerimizle, öğrencilerimizle sohbetler ederek çözümler üretmeye çalıştık. Geldiğimiz yerlerde, illerde, ilin eğitim ve öğretimine yönelik hem fiziki altyapı ihtiyaçlarını hemde nitelikli eğitim ile ilgili ihtiyaçlarını ildeki yönetici arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. Ardından hayata geçiriyoruz. Bugünde Düzce'deyiz. Düzce'de valimizin başkanlığında, il milli eğitim müdürlüğümüz çalışanları ile birlikte bir değerlendirme toplantısı yaptık. Katkı verenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

'CUMHURİYET'İN 80 YILINDA YAPILAN YATIRIMI 20 YILDA YAPTIK'

Cumhuriyet'in 80. yılında iktidara gelen AK Parti'nin 20 yılda eğitim alanında bir çok yatırım yaptığını söyleyen Bakan Tekin "Normal koşullarda tüm Türkiye'de hemen hemen benzeri bir tablo söz konusu. AK Parti iktidara geldiği dönemde Cumhuriyet'in 80 yıllık periyodu tamamlanmıştı. Bu 80 yıllık periyot içinde eğitim-öğretim süreci içinde yapılanların neredeyse ikiye katlandığı bir dönem yaşadık. Bu çok önemli bir durum. Bu konuda emeği geçenlere, eğitim, öğretim altyapısının bu şekilde revize edilmesi ve Dünya ile yarışacak konuma gelmesini sağlayanlara teşekkür ediyorum. Türkiye'de derslik sayısı ikiye katlanmış durumda. Öğretmen sayımız her ilimizde en az ikiye katlanmış durumda. Derslik başına ve öğretmen başına düşen öğrenci sayımız Dünya ortalamalarına geldi. Bu kadar güzellikleri bize yaşatan kişilere teşekkür etmemek olmaz" ifadelerini kullandı.

'DÜZCE'DE DE EĞİTİM ALANINDA RAKAMLAR MEMNUN EDİCİ'

Düzce'de eğitim alanında yapılan yatırımlardan bahseden Bakan Yusuf Tekin "Düzce için de benzeri rakamlar var. 2002 yılında öğretmen sayımız 2 bin 676 iken bugüne 4 bine yakın öğretmen var. Öğretmen sayımız yüzde 50 oranında artmış durumda. Öğrenci sayımızın bununla beraber arttığını görüyoruz 63 bin öğrenciden 87 bin öğrenciye yükselmiş. Aynı şekilde 4 binlere yaklaşmış durumda. 403 okulumuz var. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 28'den 18'e, ortaöğretimde ise 31'den 21'e düşmüş durumda. Bu rakamlar hoş rakamlar. Daha iyi yapmak sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı. Hep daha iyiyi arıyoruz. Düzce'de de bu anlamda yeni fiziki projelerin ne olacağını tartıştık. Devam etmekte olan yaklaşık 212 derslik inşaatımız, 1 atölye ve 1 pansiyon inşaatı Düzce'de devam ediyor. Bu önemli bir rakam. Toplamda bitmiş inşaatlar için Düzce genelinde 2002 yılından bu yana 4 buçuk milyar civarında. Bunlar önemli rakamlar. Düzce'de de olduğu gibi ülkenin her yerinde eğitime destek olmak isteyen hayırseverlerimiz var. Bugünde burada bize destek olacak hayırsever dostlarımızla konuşacağız. Bugüne kadar olan desteklerine teşekkür ediyorum" dedi.

'TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSESİ ACİL ATIRIM PROGRAMINA ALINDI'

22 Kasım 2022 tarihinde yaşanan Düzce depreminde ağır hasar alarak yıkılan Turgut Özal Anadolu Lisesi ve bazı okulların acil yatırım programına alındığını söyleyen Tekin ,"Düzce'de acil anlamda 4 proje için karar aldık. İnşallah bu projeleri hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi Turgut Özal Anadolu Lisesi, öğretmen lisesi olarak kurulan ve Düzce'nin hatırı sayılır okullarından birisidir. Valimiz ve Belediye Başkanımız bir an önce yapılmasını istedi. 24 derslikli Turgut Özal Anadolu Lisesi, spor salonu ve pansiyonu ile birlikte 2024 yılı yatırım programına alacağız. Aynı şekilde Hamidiye Şehit özgür Işık İlkokulu 24 derslik, Çilimli Dikmeli İlkokulu 8 derslik, Gölyaka Atatürk Ortaokulu 16 derslik olmak üzere acil yatırım programına alacağız. Vali bey inşaatların ihale süreçlerini taki edeceğiz. Düzce'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha sonra yeni binasına taşınan Azmimilli ilköğretim okulunun açılışını gerçekleştirdi.