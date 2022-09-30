Bakan Özer: 5 yaştaki okullaşma oranında yüzde 94’e ulaştık

Özer, "Bakanlık olarak okul öncesi eğitimine önem vermekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak son 20 yılda Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarında %90 çıkarmamıza rağmen okul öncesinde isteğimiz oranda değildik. Bu dönem ağırlığımızı okul öncesine verdik. Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattığımız seferberlik kapsamında 3 bin tane yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık. Şu ana kadar 2022-2023 eğitim öğretim yılında bin 710 tane anaokulunu açmış bulunmaktayız. Yaklaşık 11 bin 80 tane ana sınıfını açtık. Bu kadar kısa sürede okullaşma oranında ciddi artışa ulaştık. 6 Ağustos 2021 itibariyle 5 yaştaki okullaşma oranı %78 iken, bu oran bugün itibariyle %94'a ulaştı. Böylelikle fırsat eşitliği ile ilgili çok önemli bir aşama kaydettik" dedi.