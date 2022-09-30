Bakan Özer: 5 yaştaki okullaşma oranında yüzde 94’e ulaştık

Kütahya Valisi Ali Çelik'i ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Özer, bu dönem okul öncesi eğitime önem verdiklerini ifade etti.
Özer, "Bakanlık olarak okul öncesi eğitimine önem vermekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak son 20 yılda Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarında %90 çıkarmamıza rağmen okul öncesinde isteğimiz oranda değildik. Bu dönem ağırlığımızı okul öncesine verdik. Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattığımız seferberlik kapsamında 3 bin tane yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık. Şu ana kadar 2022-2023 eğitim öğretim yılında bin 710 tane anaokulunu açmış bulunmaktayız. Yaklaşık 11 bin 80 tane ana sınıfını açtık. Bu kadar kısa sürede okullaşma oranında ciddi artışa ulaştık. 6 Ağustos 2021 itibariyle 5 yaştaki okullaşma oranı %78 iken, bu oran bugün itibariyle %94'a ulaştı. Böylelikle fırsat eşitliği ile ilgili çok önemli bir aşama kaydettik" dedi.
Kütahya'ya ilave 7 anaokulu daha yapılacağını belirten Bakan Özer, "Bugün Kütahya'ya 660 milyonluk yatırım olduğunu gördük. Bugünkü değerlendirmede de 490 milyonluk ilave bir yatırımı Kütahya'ya kazandırdık. Kütahya'nın yatırım miktarını 1 milyar 118 milyon liraya çıkartmış bulunuyoruz. Kütahya hayırlı olsun. Ağırlık verdiğimiz noktalardan birisi güçlendirme çalışmaları. Türkiye'de okullarımızın depreme dayanıklılığı ile ilgili çalışmaları tamamlandık. Güçlendirme çalışmalarını da nihayete erdireceğiz. Kütahya'da 29 güçlendirme çalışmamız var. Onları da bu yıl sonuna kadar nihayete kavuşturacağız. Kütahya'ya 7 tane daha ilave anaokulu yapacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Özer'e Kütahya Vali Ali Çelik tarafından çini vazo hediye edildi.