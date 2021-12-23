Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Hedefimiz sayıyı 350’ye çıkartmak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer , "81 ilde BİLSEM sayısı 183 iken bu sayıyı 2021 yılı sonu itibarıyla 225'e çıkarttık. 2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak sayıyı 350'ye çıkartmak. Gerekli planlamalarımızı tamamladık" dedi.

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, öğrencilerin, belirledikleri sorun alanlarına yönelik çözümlerini tamamen kendi tasarım ve emekleriyle ürüne dönüştürüp topluma kazandırmalarına, yerli ve milli üretimi desteklemek için fikri mülkiyete büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bu kapsamda, BİLSEM'lerde patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Özer, BİLSEM'ler için Bakanlık hedefinin 2021'de 183 tescil olduğunu hatırlattı.

Bakan Özer, yürütülen çalışmaların meyvesini verdiğini, 1305 tescil ile hedefin çok üzerinde bir başarı elde edildiğini ve yeni bir rekora imza atıldığını kaydetti.

Bakanlık olarak eğitim kalitesini sürekli artırmaya devam ederken özel yetenekli öğrencilere yönelik çalışmalara da ayrı bir önem atfettiklerini belirten Özer, şöyle devam etti:

"Özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeleri için farklı eğitim programları uygulayarak destek sağladığımız BİLSEM'lerin altyapı ve imkanlarını sürekli iyileştiriyoruz. Diğer taraftan BİLSEM'lerin tüm il ve ilçelerimizde erişilebilirliğini de artırmaya çalışıyoruz. 81 ilde BİLSEM sayısı 183 iken bu sayıyı 2021 yılı sonu itibarıyla 225'e çıkarttık. 2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak sayıyı 350'ye çıkartmak. Gerekli planlamalarımızı tamamladık."

BİLSEM'lerde fikri mülkiyet ve sınai haklar kültürünün yaygınlaşmasının önemli olduğunun altını çizen Özer, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile yaptıkları iş birliği ile 81 ilde, BİLSEM yönetici ve öğretmenlerine fikri mülkiyet süreçleri ile ilgili eğitimleri tamamladıklarını bildirdi.

Ayrıca Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikri mülkiyet ofisi kurduklarını ifade eden Özer, "2021 yılında BİLSEM'ler için hedefimiz, 183 ürün tescili almaktı. BİLSEM'ler 2021 yılında 184 patent, 394 faydalı model, 2 bin 63 tasarım ve 16 marka olmak üzere 2 bin 657 ürün başvurusunda bulundu. Başvurular sonunda 13 patent, 39 faydalı model, 1245 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1305 ürünün tescili alındı. Gelinen nokta oldukça sevindirici. Böylece fikri mülkiyet ve sınai haklarla ilgili BİLSEM'lerde oldukça güçlü bir deneyim ve kültür oluştu. Bu çalışmalar gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır." bilgisini paylaştı.

Bu çalışmalarda kendilerine sürekli destek olan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a teşekkür eden Özer, süreci başarılı şekilde yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarını, 81 ilin milli eğitim müdürü, BİLSEM yönetici, öğretmen ve öğrencilerini kutladı.

BİLSEM'LERİN TAMAMINDA EN AZ BİN KİTAPLIK KÜTÜPHANE KURULACAK

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasında, BİLSEM'lere ilişkin sayısal veriler paylaşıldı. Bu verilere göre, BİLSEM sayısı yüzde 23 arttı.

BİLSEM'lerin 225'incisi, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın adını taşıyan bilim ve sanat merkezi olarak Ankara'da kuruldu.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 81 ilde tüm BİLSEM'lerde görev yapan öğretmenlere yönelik fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlendi ve BİLSEM'lerde yürütülen projeler yeniden yapılandırıldı.

BİLSEM'lerin tamamında en az bin kitaplık kütüphane kurulması projesi de başarıyla sürdürülüyor. Mevcut BİLSEM'lerin hepsinin kütüphanesi tamamlandı. Her yeni açılan BİLSEM'e de en az bin kitaptan oluşan kütüphanelerin yapımı devam ediyor.