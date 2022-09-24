Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Özel öğrenciler için özel program

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ülke genelinde 450 binin üzerindeki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla okullarda uygulanmak üzere öğrenciye özgü bireyselleştirilmiş eğitim programı kılavuzu hazırladı.

Ülke genelinde geçen yıl 306 bin 469'u kaynaştırma-bütünleştirme yoluyla örgün temel ve ortaöğretim kurumları içerisinde, 57 bin 413'ü özel eğitim okullarında, 77 bin 602'si özel eğitim sınıflarında, 993'ü hastane sınıflarında, 10 bin 552'si evde eğitim kapsamında olmak üzere toplam 453 bin 29 özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa eğitim verildiğini bildiren Özer, Bakanlık olarak önceliklerinin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin akranlarıyla birlikte kaynaştırma-bütünleştirme yoluyla eğitimi almaları olduğunu söyledi.

- ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU SAYISI 140'A ULAŞTI

Bakanlık olarak 2019'da ülke genelinde 28 ilde bulunan özel eğitim anaokulunu 81 ile yaygınlaştırdıklarını ve sayılarını 52'den 140'a çıkardıklarını bildiren Özer, böylece özel eğitim anaokulu bulunmayan il kalmadığını söyledi. Özer, ayrıca illerin durumuna göre özel eğitim anaokulu sayısını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakanlık olarak özel materyallerin de üretimine ağırlık verdiklerine işaret eden Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi kapsamında özel eğitim materyallerini 1 milyona çıkaracaklarını bildirdi.

Bakan Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce görsel sanatlardan müziğe, bahçe bakımından hayvan bakımına, spordan bedensel aktiviteleri artırmaya 5 farklı alanda çocuklar için 1007 özel eğitim uygulama okulunda "beceri uygulama alanları" oluşturduklarını da hatırlatarak bu kapsamında 81 ile yaklaşık 900 bine yakın malzeme ilettiklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği "Spor Aşkı Engel Tanımaz" programı ile ülke genelinde 500 özel eğitim okuluna farklı yetersizliği olan öğrencilerin kullanımına sunmak üzere üretilen 27 bin 259 adet spor malzemesi gönderildiğini anlatan Özer, evde eğitim kararı olan orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi olan öğrenciler için özel hazırlanan materyallerin de ulaştırıldığını hatırlattı.

- KILAVUZ DİJİTAL OLARAK DA ERİŞİMDE

Bakan Özer, son çalışmalarında ise özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle çalışan öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama sürecinde karşılaşabilecekleri olası güçlüklerin giderilmesi ve öğretmenlere bu kapsamda rehberlik edilmesi amacıyla "Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı: Tüm Öğretmenler için Yol Haritası" isimli kılavuzun hazırlandığını bildirdi.

Kılavuzun hem basılı hem de Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde dijital olarak erişime sunulduğunu belirten Özer, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerin özel öğrencilere yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamasına ve uygulamasına ilişkin bilgi, beceri ve deneyimlerinin artırılması amacıyla hazırladığımız kılavuz, farklı özel eğitim ihtiyacı olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören 450 bin dolayındaki özel öğrencimizin okullardaki eğitimine katkı sağlayacak. Kılavuz, kaynaştırma-bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında öğrencilerimizin eğitim gördüğü okullar ile özel eğitim sınıfları ve özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerimizin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerine yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programı oluşturmaları için yol haritası niteliği taşıyor.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile çalışan öğretmenler için bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve geliştirme çalışmalarına yol göstermek amacıyla hazırlanan kılavuzun öğretmenler, aileler, alanda çalışan uzmanlar ve tüm öğrenciler için yararlı olmasını diliyorum."