Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den LGS açıklaması

LGS ZOR OLMAYACAK

Deprem bölgesinde 8 ve 12'nci sınıflar için 3 bin 205 Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) 129 bini aşkın öğrenciye eğitim veriyoruz. Bu yıl Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) ikinci dönem konuları yok. Özellikle bölgedeki çocuklar zor bir dönem geçiriyor. LGS'de onları çok zorlamayacağız.



DEVLETİMİZ ÇOK GÜÇLÜ

Depremin yaşandığı 6 Şubat'tan beri öğretmenlerin de büyük bir özveriyle çalıştığını anlatan Bakan Özer ''Şu ana kadar 40 binin üzerinde gönüllü öğretmen sahada oldu. Anlatmakla bitmeyeceği inanılmaz işler yaptılar. Şu anda deprem bölgesindeki okullarda 65 bin kişi kalıyor. Tüm ihtiyaçları da sağlıyoruz. Devletimiz çok güçlü, normal zamandaki bir aylık işler bir günde yapıldı deprem bölgesinde'' dedi.