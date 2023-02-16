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Giriş Tarihi: 16.2.2023 19:20

Milli Eğitim Bakanı Özer: 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilin milli eğitim müdürleriyle deprem gündemli çevrim içi toplantı gerçekleştirdi. Bakan Özer, "20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız." diye konuştu.

AA
Milli Eğitim Bakanı Özer: 20 Şubat’ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız

Bakanlığın Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, depremden etkilenen iller ve eğitim öğretim süreciyle ilgili gelişmeler ele alındı. Bakan Özer, toplantıda il milli eğitim müdürlerine eksiklerinin olup olmadığını sorarak yapılması gereken faaliyetlerin hızlıca gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

"ÇOCUKLAR İÇİN OYUN VE ETKİNLİK ÇADIRLARI KURULDU"

Milli eğitim müdürlerinin talep ve önerilerini dinleyen Özer, illerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özer, toplantıda yaptığı konuşmada, depremden etkilenen 10 ildeki tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde, çocuklar için psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kurulduğuna işaret ederek, salgın sürecinde olduğu gibi ilçe ve okul temelli geçiş yapılacağını belirtti.

OKULLAR 20 ŞUBAT'TA AÇILACAK

Bakan Özer, "Eğitimi ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirirsek Türkiye'nin de normalleşmesiyle ilgili süreci hızlandırırız. Şu anda eğitim öğretimin başlangıcına yoğunlaşmamız lazım. 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız." diye konuştu.

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Milli Eğitim Bakanı Özer: 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız
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