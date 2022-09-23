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Giriş Tarihi: 23.9.2022 13:29

Milli Eğitim Bakanı Özer: “70 bin öğrenci sınavı kazanıp burs almaya hak kazandı”

İHA
Milli Eğitim Bakanı Özer: “70 bin öğrenci sınavı kazanıp burs almaya hak kazandı”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bursluluk sınavı ile ilgili sürecin tamamlandığını aktaran Bakan Özer, “Bugün itibari ile sonuçlar açıklanıyor. 70 bin öğrenci sınavı kazanıp burs almaya hak kazandı” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Birleşmiş Milletler Zirvesi ardından makamında basına değerlendirmelerde bulundu. Bakan Özer burada yaptığı konuşmada İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile ilgili sürecin tamamlandığını belirterek, "Bugün itibari ile sonuçlar açıklanıyor. 70 bin öğrenci sınavı kazanıp burs almaya hak kazandı. Biliyorsunuz aylık burs ücreti Temmuz- Aralık dönemi için 664 TL olarak belirlendi. Gördüğünüz gibi Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıklar ile eğitimde sosyal politikaları destekleyen başarılı ama imkanı yetersiz olan öğrencileri burslar ile destekleme ile ilgili kararlı bir şekilde süreçleri yönetiyor" ifadelerine yer verdi.
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Milli Eğitim Bakanı Özer: “70 bin öğrenci sınavı kazanıp burs almaya hak kazandı”
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