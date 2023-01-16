Milli Eğitim Bakanı Özer, Bursa’da meslek lisesi ziyaretinde konuştu:

Özer, mesleki eğitimdeki döner sermaye kapsamında 2022 yılı için 1,5 milyar liralık üretim hedefi koyduklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

"2022 yılında 2 milyarlık üretime ulaştık ve bu üretimin yaklaşık 100 milyonunu öğrencilerimize 200 milyonunu öğretmenlerimize üretime katkı payı olarak dağıttık. Meslek liseleri artık Ar-Ge çalışmaları yaparak patent, faydalı model, marka tasarım tescilleri alıp bunları ticarileştirmeyle uğraşıyor. Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapıyor. Artık Türkiye'de mesleki eğitim sorunu büyük oranda çözüldü. İnşallah 2023 yılında da tüm paydaşlarımızla birlikte çok daha farklı açılımlarla, mesleki eğitimi desteklemeye devam edeceğiz. Ben Bursa'daki bu süreçleri başarılı bir şekilde yürüten Sayın Vali'mize çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Bursa'daki mesleki eğitimdeki en önemli paylaşımımız. Gerçekten mesleki eğitimi tercih etmeleri için çok ciddi burs projeleri yürürlüğe soktu. MÜSİAD Genel Başkanı'mız burada. Mesleki eğitimdeki en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Kendilerinden çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte el ele vererek çok daha güçlü bir mesleki eğitim sistemini inşa edeceğiz."