Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Türkiye PISA’da 3 alanda puanlarını en fazla artıran ülke oldu

Özer, "Son PISA araştırma sonuçları, OECD ülkeleri içinde 15 yaş grubunda öğrenci sayısını en çok artıran ülkenin Türkiye olmasına rağmen, Türkçe, matematik ve fen okuryazarlığında puanlarını istatistiksel olarak anlamlı, en fazla artıran ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda 4 ve 8'inci sınıf matematik ve fende öğrencilerin okuryazarlığını ölçen TİMS araştırmalarının en son verilerine bakarsanız, 1999 yılından sonra her döngüde Türkiye'nin puanlarının artırdığını ve en yüksek puana en son 2009 TİMS araştırmasında ulaştığını görürüz." dedi.