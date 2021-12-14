Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Türkiye PISA’da 3 alanda puanlarını en fazla artıran ülke oldu

Bakan Özer, Öğretmen başına düşen öğrenci ve derslik başına düşen öğrenci sayılarında OECD ortalamalarına yaklaşıldığını vurguladı.
TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Özer, eğitimdeki fırsat eşitliği çabalarına da değinerek, "Gelinen noktada, yeni bir reform değil, sınav sistemindeki değişiklikler değil, tam tersine okul öncesinden yükseköğretime kadar vermiş olduğumuz hizmetlerin kalitelerine odaklanmamız gerekiyor. Sürekli iyileştirme kültürüyle eğitimin tüm birimlerine dercetmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.
OECD ORTALAMASINA YAKLAŞTI
Bakan Özer, Türkiye'nin hem eğitimde kitleselleşmeyi artırdığını hem de bunu kalite merkezli yaptığını söyledi. Öğretmen başına düşen öğrenci ve derslik başına düşen öğrenci sayılarında OECD ortalamalarına yaklaşıldığını dile getiren Özer, "Bunlar takdir edilmesi gereken önemli gelişmelerdir. Emek veren geçmişteki tüm bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum." dedi.
Özer, "Son PISA araştırma sonuçları, OECD ülkeleri içinde 15 yaş grubunda öğrenci sayısını en çok artıran ülkenin Türkiye olmasına rağmen, Türkçe, matematik ve fen okuryazarlığında puanlarını istatistiksel olarak anlamlı, en fazla artıran ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda 4 ve 8'inci sınıf matematik ve fende öğrencilerin okuryazarlığını ölçen TİMS araştırmalarının en son verilerine bakarsanız, 1999 yılından sonra her döngüde Türkiye'nin puanlarının artırdığını ve en yüksek puana en son 2009 TİMS araştırmasında ulaştığını görürüz." dedi.