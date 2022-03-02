Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti! Matematik seferberliği başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde, matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem öğrenimini kolaylaştıracak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlayacak proje için harekete geçti.

Bakanlık, Türkçe, yabancı dil ve matematik dersinde kalıcı öğrenmeyi desteklemek üzere pek çok yeniliği hayata geçirecek.