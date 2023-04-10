Milli Eğitim Bakanlığı Yetkilileri, Şırnak’ı TIMSS’de temsil edecek olan okulu inceledi

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yunus Derekaya, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ahmet Bişkin ile birlikte TIMSS'de Şırnak'ı temsil edecek olan Vali Kamil Acun Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

Cizre'de TIMSS için görev alan Matematik Öğretmeni Hasan Akdemir ve Fen Bilgisi Öğretmeni Murat Türkeri'yle bir araya gelen Mali İşler Daire Başkanı Yunus Derekaya, TIMSS sınavına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Daire Başkanı Yunus Derekaya, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimler Sınavı'na katılan öğrencileri de ziyaret ederek TIMSS sınavının Fen ve Matematik alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırması olup dünyadaki en kapsamlı uluslararası öğrenci başarısını değerlendirme çalışması olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından 4 yıllık döngüler halinde düzenlenen Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması – TIMSS'in bir sonraki döngüsü olan TIMSS 2023 nihai uygulaması, örneklem olarak seçilen okullarda, 2023 yılı Mayıs ayının birinci ve ikinci haftası içerisinde uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerin yapmış oldukları ziyaret ve incelemelere, İl Millî Eğitim Müdürü Mirza Çazım, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tatar, İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, İdil İlçe Millî Eğitim Müdürü Yunus Babayiğit ve Şube Müdürleri Ahmet Gümüş ile Selman Çifçi'nin yanı sıra Okul Müdürü Uğur Kümür eşlik etti.