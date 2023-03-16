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Giriş Tarihi: 16.3.2023 10:18 Son Güncelleme: 16.3.2023 10:47

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) duyurdu: Binlerce personel alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek. Sözleşmeli personeller öncelikli olarak deprem bölgelerinde istihdam edilecek. MEB’in merkez teşkilatında görevlendireceği alan ve personel sayısı şöyle:

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Milli Eğitim BakanlığıMEB duyurdu: Binlerce personel alınacak

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız. İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

Personel istihdamı kapsamında merkez teşkilatına 250 büro personeli, 4 avukat, taşra teşkilatına 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacak.

Personel istihdamına ilişkin takvim ve başvuru koşulları ilerleyen günlerde ilan edilecek.

ÖNCELİK DEPREM BÖLGELERİNE

Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edileceğini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Merkez teşkilatımız dışında 80 ilimiz için ihdas edilen 4 bin 746 kişilik sözleşmeli personel pozisyonlarında önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz. Ailemize katılacak yeni üyelerimize, milli eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) duyurdu: Binlerce personel alınacak
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