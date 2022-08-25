Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gönderilen kitaplar öğrencileri bekliyor

Tüm kademe ve sınıf seviyesinde hazırlanan yardımcı kaynak destek paketini her ay öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunan Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarını da öğrencilerin sıralarına koymak için hazırlıklarını tamamladı. Bakanlık öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amacıyla tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik kitaplar yeni eğitim öğretim dönemi için öğrenciler için hazır hale getirilerek daha şimdiden okullara, sınıflara ulaştırıldı.