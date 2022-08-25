Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gönderilen kitaplar öğrencileri bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarını da öğrencilerin sıralarına koymak için tüm hazırlıklarını tamamladı.
Tüm kademe ve sınıf seviyesinde hazırlanan yardımcı kaynak destek paketini her ay öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunan Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarını da öğrencilerin sıralarına koymak için hazırlıklarını tamamladı. Bakanlık öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amacıyla tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik kitaplar yeni eğitim öğretim dönemi için öğrenciler için hazır hale getirilerek daha şimdiden okullara, sınıflara ulaştırıldı.
Öğrencilerin geçen yıllarda olduğu gibi ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra bu sene farklı olarak ücretsiz yardımcı kaynak kitaplarla buluşturulacağı müjdesini veren Telefoncu, "Bakanlığımız tarafından gönderilen ücretsiz ders kitapları ve beraberinde ücretsiz yardımcı kaynak kitaplar ilimize geldi. Bizler de dağıtımlarına başladık. Okul öncesi, ilk, orta lise kademelerindeki öğrencilerimiz gönderilen kitaplar öğrencilerimizin sıralarına şimdiden bırakılmaya başlandı. Tüm öğrencilerimiz okulların eğitim öğretime başlayacağı ilk günden kitaplarına kavuşmuş olacak. Şimdiden tüm öğrencilerimize, değerli meslektaşlarımıza ve velilerimize hayırlı bir eğitim öğretim dönemi geçirmelerini diliyorum." dedi.