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Giriş Tarihi: 1.12.2022 11:20 Son Güncelleme: 1.12.2022 11:28

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sakarya'da 16 bin 557 öğrenciye ücretsiz yemek

Millî Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı planlamalar doğrultusunda Sakarya'da taşımalı eğitim kapsamına dahil olan 15 bin 719 öğrenci ile pansiyonlarda kalan 838 öğrenci ücretsiz yemek imkanından yararlanıyor.

CEYDA TAYLAN CEYDA TAYLAN
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sakarya’da 16 bin 557 öğrenciye ücretsiz yemek

Sosyal politikalarla öğrencileri destekleme çalışmalarına devam eden, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve bu kapsamda yürütülen faaliyetlerden biri olan ücretsiz yemek desteğinin genişletilerek sürdürüleceğini açıklamalarında önemle belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; 2022 yılında ülke genelinde 1 milyon 800 bin öğrenciye ücretsiz yemek verildiğini, 2023 yılında bu sayının 2,5 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini ve okul öncesine ağırlık verilerek her geçen gün ücretsiz yemek fırsatından yararlanan öğrenci sayısının artmasıyla ilgili planlamaların yapıldığını da değerlendirmelerine ekledi.



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İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı: "Bakanlığımızın taşıma kapsamındaki öğrencilere, pansiyonda kalan öğrencilere ve özel eğitim öğrencilerine ücretsiz yemek programının Sakarya ili genelinde başarıyla yürütülmekte, yemeklerin il genelinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından hazırlanmakta, hatta ekmekler de bu liselerde bulunan fırınlarda pişmektedir" ifadelerini kullandı.

Savaşçı; "Öğrencilere eşit imkân sunma, fırsatlar oluşturma, kendini değerli hissettirme adına yapılan çalışmaları ön planda tutan, öğrencilerimize ücretsiz yemek hizmeti sunarken aynı zamanda kendi yemeğini ve ekmeğini yapma fırsatı da sağlayan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkür ederim" dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sakarya'da 16 bin 557 öğrenciye ücretsiz yemek
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