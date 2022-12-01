Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sakarya’da 16 bin 557 öğrenciye ücretsiz yemek

Sosyal politikalarla öğrencileri destekleme çalışmalarına devam eden, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve bu kapsamda yürütülen faaliyetlerden biri olan ücretsiz yemek desteğinin genişletilerek sürdürüleceğini açıklamalarında önemle belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; 2022 yılında ülke genelinde 1 milyon 800 bin öğrenciye ücretsiz yemek verildiğini, 2023 yılında bu sayının 2,5 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini ve okul öncesine ağırlık verilerek her geçen gün ücretsiz yemek fırsatından yararlanan öğrenci sayısının artmasıyla ilgili planlamaların yapıldığını da değerlendirmelerine ekledi.