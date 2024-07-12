Milli Eğitim Müdürü Durmuş, Mersin’deki savunma sanayisi hakkında bilgi aldı

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren Kayacı Savunma Sanayi'yi ziyaret eden Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı tarafından şirketin üretimini yaptığı savunma sanayisine yönelik radar sistemleri, yazılım ve donanımları, İnsansız deniz aracı (İDA), havacılık ve denizcilik elektroniğine yönelik yazılım, donanım ve projeler hakkında bilgi verdi.

Kayacı Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, ülkemizin savunma sanayisinde geldiği noktada bölgemizde oluşturulan Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği'nin (DASSAD) bölgemize kazandıracağı güç birliği ve oluşacak sinerjiyle ilgili bilgi vererek değerlendirmelerde bulundu.

Hakan Kayacı, "İnsansız Deniz aracının en büyük özelliği 36 saat boyunca denizde yakıt almadan keşif gözetleme görevini yapabilecek kapasitede olması. Ortalama 27 Nat hıza sahip, aynı zamanda kendi başına tam otomom özelliği bulunuyor" dedi.

Hakan Kayacı, "MÜSİAD Expo Fuarı'nda özel havuzda yer olan 'İnsansız deniz aracı'mız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da beğenisini kazanıp ekibimizi tebrik etmişti. 11.5 metre boyunda olan 'İnsansız deniz aracı' aynı zamanda, 1.5 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Savunma Sanayi Başkanlığı'na da çalışmalarımız hakkında sürekli bilgi ve brifing veriyoruz" diye konuştu.

Kayacı, "İnsansız deniz aracı'nın özelliklerinden biri de önüne çıkacak olan küçük, büyük engelleri aşıp tekrar kendi rotasına dönebildiğini söyledi.