Milli Eğitim Müdürü göreve başladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in göreve gelmesiyle birlikte, Şanlıurfa milli Eğitim Müdürü de değişti. İsmail Yapıcıer'in görevden alınmasıyla beraber yeni müdür Fevzi Kurt oldu.

Şanlıurfa'da göreve başlayan Müdür Kurt, göreve başlama mesajı yayınlayarak, Bakan Mahmut Özer'e de teşekkür etti.

"ŞANLI ÜNVANI VERİLEN GÜZİDE ŞEHİR..."

Müdür Kurt; "31 Ağustos 2021 tarihi itibariyle Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Kurtuluş Savaşı sırasında kenti işgal etmek isteyen düşmana karşı halkıyla topyekûn direniş göstererek 11 Nisan 1920'de kurtuluşu ilan eden ve TBMM tarafından "Şanlı" unvanı verilen bu güzide şehrin eğitimine, bugünün küçükleri yarının büyükleri olacak çocuklarımızı bugüne ve geleceğe hazırlamak adına bizleri bu göreve layık gören Sayın Bakanımız Prof. Dr. Mahmut ÖZER'e şükranlarımı arz ediyorum. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi dokusu, doğal güzellikleri, bilim, ticaret, turizm ve mutfağı ile peygamberler şehri olarak tanımlanmış Şanlıurfa'da eğitim adına bu sorumluluğu üstlenmenin, bu görevi yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum" dedi.