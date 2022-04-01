Milli Etiğim Bakanı Özer: Mesleki eğitimdeki üretimi arttırmayı odağımıza koyduk

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Meslek Liseleri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi'nin tanıtım toplantısı için Rize'ye geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Özer, meslek liselerinin önemine değinerek, mesleki eğitimde üretim odaklı bir yol izlediklerini ifade etti. Bakan Özer, "Mesleki eğitimdeki üretimi arttırmayı odağımıza koyduk. Mesleki eğitimdeki döner sermaye çerçevesindeki üretimin üç tane faydası var. Meslek liselerinde üretimin birinci faydası öğrencilerimiz uygulamalı, üreterek öğreniyor ve öğrenilen beceri kalıcı kılınıyor. İş gücü piyasasına gittikleri zaman hiç zorlanmadan öğrencilerimizin entegrasyonu gerçekleşmiş oluyor. İkinci faydası istihdam edilebilirliklerini arttırıyor. Üçüncü ve en önemli faydası, üretime yaptıkları katkı ölçüsünde öğrenciler asgari ücrete kadar öğretmenlerimiz de 2 asgari ücrete kadar pay alabiliyorlar" dedi.

"MESLEKİ EĞİTİMDEN ELDE EDİLEN GELİR 4 YILDA '945 MİLYON TL' ARTTI"

Mesleki eğitimle beraber öğrencilerin artık ekonomik olarak ailelerine de katkıda bulunabildiklerini ifade eden Bakan Özer, "2018 yılında 3 bin 574 tane meslek lisesinde mesleki eğitimden elde edilen gelir 217 milyondur. 2021 yılında 1 milyar 162 milyondur. 6 kat arttı. Ve öğrencilerimize 2021 yılında dağıtmış olduğumuz para 52 milyon, öğretmenlerimize dağıttığımız maaşlarının haricinde pay 112 milyondur" şeklinde konuştu

"2022'NİN İLK 3 AYINDA ÜRETİM SÜRECİ 2021'E GÖRE YÜZDE 200 ARTTI"

Mesleki eğitimin öne çıkmasıyla üretim kapasitesinin her geçen gün arttığına değinen Bakan Özer "2022 yılındaki hedefimiz 1 buçuk milyarlık bir üretim kapasitesine erişebilmek. Ve 2022'nin ilk 3 ayında üretim süreci 2021'e göre yüzde 200 arttı. Yani muhtemelen 1,5 milyar değil 2 milyarın üzerinde bir üretim kapasitesine ulaşacağız. Yani mesleki eğitimin bir taraftan kalitesi, üretimi artarken, diğer taraftan öğrencisine ve öğretmenine kazandıran bir sistem haline geldi. Bir zamanlar ne olacak bu meslek liselerinin halinden gelinen nokta artık herkesin yer almak istediği, bir taraftan istihdamla ilişkiyi güçlendiren, diğer taraftan gelir kazandıran, diğer taraftan ülkenin gelişmesine katkı veren bir meslek lisesi" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ ÜRETİME DAYALI BİR SİSTEME YOL AÇTI"

Pandemi sürecinde meslek liselerinin öğretmen ve öğrencileri ile birlikte üretime dayalı bir sistemin içerisine girdiğini ve ülkenin pandemi ile alakalı temel ihtiyaçlarının üretilmesinde çaba gösterdiğini ifade eden Bakan Özer, "Bu dönüşümün en büyük katkısını Covid-19 sürecinde hep birlikte yaşadık. Mart 2020 tarihlerinde tüm dünyanın hiç öngörmediği, hazırlık yapmadığı bir sürece girdik ve maske temininde bile sıkıntılar yaşandığını bir hatırlayın. Yine o gün meslek liseleri üretim kapasitelerini hemen Covid-19 salgınının gerektirdiği malzemelerin üretimine kaydırdı. Maske üretti, dezenfektan üretti, tek kullanımlık önlük üretti, solunum cihazı üretti. Sonra maske makinesi üretti, en son hızlı antijen kiti üretti. Yani mesleki eğitim şunu gösterdi; eğer bana değer verirseniz ben sadece işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağı olarak yetişmem, aynı zamanda olağanüstü durumlarda devletimin ve toplumun yanında yer alarak her türlü mücadelesine destek veririm. İşte bugünkü konjektörün bu devamı meslek liseliler diyor ki; öğrencilerimiz bu çalışmaları yaparken sadece bu çalışma ile yetemiyorum, bulunduğum okulun etrafındaki gariban vatandaşlarımızın, yaşlıların bakımı ile ilgili, evinin bakımı, mobilyalarının bakımı, eşyalarının bakımı ile ilgili her şeyi ücretsiz olarak yapacağım. Bir helalleşme yapacağım, bir hemhal olacağım ve onun gözündeki o parıltı ile ben geleceğe yeniden inşa etmek için yola çıkacağım" şeklinde konuştu.

Rize Valisi Kemal Çeber tarafından Bakan Özer'e hediye takdimi ile devam eden toplantı aile fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

'Meslek Liseleri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi' tanıtım toplantısı için Rize'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu programın ardından Rize Valiliği'nde ki İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özer" 2022 yılında 53 milyon olan eğitim yatırımlarına 275 milyon TL daha ilave ediyoruz ve Rize'nin eğitim bütçesini 328 milyona çıkarmış oluyoruz" dedi.

'Meslek Liseleri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi' tanıtım toplantısı için Rize'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programın ardından Rize Valiliği'ndeki İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Özer, Rize'de birçok yatırımın gündeme alındığını söyledi. Rize'nin eğitim alanında geldiği durumun sevindirici olduğunu belirten Bakan Özer, "Rize'de eğitimin geldiği durum çok sevindirici. Fiziksel alt yapı ihtiyaçlarını tamamlamış bir ilimiz ve çok önemli projeleri gerçekleştiren bir ilimiz. Okul öncesinden ortaöğretime, Güzel Sanatlar Liselerinden mesleki eğitim ve özel eğitim adına tüm alanlarda vatandaşlarımızın nitelikli eğitim almasıyla ilgili çok önemli yatırımların olduğu bir şehir Rize'miz. Bugünkü değerlendirme toplantısında mevcut durumu daha iyi noktaya taşıyabilmek, kalitesini arttırabilmekle ilgili ihtiyaçları da ele aldık. Bildiğiniz gibi biz mesleki teknik eğitimde araştırma geliştirme merkezlerini yaygınlaştırıyoruz" dedi.

"RİZE'DE EĞİTİM YATIRIMLARI 275 MİLYON TL ARTIRILDI"

Rize'deki yeni yatırım projeleri ile 53 milyon TL olan eğitim yatırımlarının 328 milyona çıkarıldığını ifade eden Özer, "Pazar'da lojistik alanında, sivil havacılık ile ilgili ciddi bir yatırım var. Oraya bir atölye oluşturma ve iç donanımı sağlama ile ilgili de yaklaşık 15 milyonluk bir yatırımı oraya kazandıracağız. 2022 yılında 53 milyon olan eğitim yatırımlarına 275 milyon TL daha ilave ediyoruz ve Rize'nin eğitim bütçesini 328 milyona çıkarmış oluyoruz. Bu yatırımların Rize'mize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu yatırımlarla birlikte Rize'de eğitimin kalitesi daha da artacak. Rize'de farklı başarı hikayeleri ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN 53. AR-GE MERKEZİ RİZE'DE KURULUYOR"

Türkiye genelinde 52 adet olan Eğitim, İnovasyon ve Ar-Ge Merkezi'nin 53'üncüsünün Rize'de hayata geçirileceği müjdesini veren Bakan Özer, "Ülkemizin mesleki eğitimde inovatif yaklaşımlar, fikri mülkiyet çerçevesindeki patent, marka, tasarım tescilleri ile ilgili tüm çalışmaları tüm Türkiye çapında yaygınlaştırılıyor. Şu ana kadar Türkiye'de 52 tane AR-GE merkezi kurduk. 53'üncü AR-GE merkezini ise Rize'mize kuruyoruz. İnşallah burada Rize'mizde de mesleki eğitim alanında çok önemli çalışmalar ulusal ölçekli ve dünya ölçekli gelişmeler olacak. Bizde bakanlık olarak her türlü desteğimizi vereceğiz" dedi.

"2022 YILINDA 3 BİN TANE YENİ ANAOKULU, 40 BİN TANE YENİ ANASINIFI YAPILDI"

Okul öncesine verdikleri değerin altını çizen Özer, Rize'nin Ardeşen, İkizdere ve Çayeli ilçelerinde üç yeni anaokulu için harekete geçildiğini ifade ederek, "Bakanlık olarak yatırımlarda en öncelik verdiğimiz alanlardan bir tanesi okul öncesi eğitime erişimi arttırmak. Bildiğiniz gibi eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranında çok ciddi artış olmasına rağmen şu anki gelişim alanı olarak okul öncesi eğitim karşımızda duruyor ve bakanlık olarak hedefimiz bu alandaki okullaşmalarımızı tüm Türkiye'de arttırmak ve OECD ortalamasına yaklaştırmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi bu çerçevedeki 2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin tane yeni anasınıfı yapıldı. Bu çalışmaları tüm illerimize yaygınlaştırıyoruz. Aslında Rize'nin okul öncesi eğitimde geldiği nokta çok iyi. Hemen hemen tüm merkez ilçelerdeki ihtiyaçlarını karşılamış ama 3 tane daha yeni anaokulu ihtiyacı var. Onu da yatırım programına aldık. İkizdere'ye bir tane, Ardeşen'e bir tane, Çayeli'ne bir tane olmak üzere 3 tane yeni anaokulunu inşallah Rize'mize kazandıracağız" şeklinde konuştu.

"RİZE'YE ÖZEL EĞİTİM KAMPÜSÜ KURULACAK"

Rize'ye içerisinde velilerin Halk Eğitim kurslarından da yararlanabileceği bir özel eğitim kampüsü yapılması için çalışma başlatıldığı müjdesini veren Özer, "Bugünkü değerlendirme toplantısının en önemli sonucu Rize'ye çok az sayıda ilimizde yapmış olduğumuz özel eğitim kampüsünü kurmak. Özel eğitim kampüsü; özel eğitimle ilgili eğitim birimlerinin tamamını bünyesinde barındıran bir kampüs. Yani okul öncesi anaokulunun olduğu, özel eğitim uygulama birinci, ikinci, üçüncü kademede okulların olduğu yani ilkokul, ortaokul, liselerin olduğu, özel eğitim meslek okulunun olduğu, aynı zamanda özel eğitim öğrencileri eğitim alırken bekleyen anne babaların da eğitim alabilecekleri, Halk Eğitimi kurslarından yararlanabileceği kompleksi 2022 yılı içerisinde inşallah Rize merkezde kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Rize'deki yeni yatırım projeleri ile 53 milyon TL olan eğitim yatırımlarının 228 milyona çıkarıldığını ifade eden Özer, "Pazar'da lojistik alanında, sivil havacılık ile ilgili ciddi bir yatırım var. Oraya bir atölye oluşturma ve iç donanımı sağlama ile ilgili de yaklaşık 15 milyonluk bir yatırımı oraya kazandıracağız. 2022 yılında 53 milyon olan eğitim yatırımlarına 275 milyon TL daha ilave ediyoruz ve Rize'nin eğitim bütçesini 328 milyona çıkarmış oluyoruz. Bu yatırımların Rize'mize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu yatırımlarla birlikte Rize'de eğitimin kalitesi daha da artacak. Rize'de farklı başarı hikayeleri ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.