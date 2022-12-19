Minik öğrenciler robotik kodlama öğreniyor

Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje kapsamında, Zübeyde Hanım Anaokulunda eğitim gören 3-5 yaş arası 170 minik öğrenciye uygulamalı, bilgisayarsız robotik kodlama dersleri verilmeye başlandı.

Okulda yapılan kodlama dersleri ile ilgili açıklama yapan Okul öncesi öğretmeni ve robotik kodlama koordinatörü Bircan Demirci Bozkurt," Yaptığımız kodlama derslerini tüm okulumuzda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 3 yaştan 5 yaşa kadar bütün sınıflarımızda robotik kodlama eğitimlerimiz devam ediyor. Amacımız bu eğitimi çocukları eğlendirerek anlatmak, öğretmektir. Çocuklara robotik kodlama analitik düşünme becerisini artırıyor, problem çözme becerisi kazandırıyor, sayıların öğrenmesini kolaylaştırıyor. Bu açıdan anaokullarda robotik kodlama derslerinin artırılması gerekiyor. Okulumuzda yaptığımız çalışmalar sene boyunca devam edecek. Biz burada robotları oyuncaktan çıkarıp, arkasında ki teknolojiyi, arkasında ki çalışma prensibini çocuklara öğretmeye çalışıyoruz. Çalışmamızın sonunda hem robotik kodlama hem de problem çözme becerisi, sıralı işlem yapma becerilerini geliştirmiş olacaklar" dedi.

Sınıfta kodlama dersi alan 4 yaşındaki Güneş Hasel Selçuktekin'de, "Biz burada robotik kodlama öğreniyoruz, öğretmenimiz bize nasıl robotik kodlama planını yapmayı öğretiyor, buraya yeni robotlar geliyor ve onları nasıl kullanacağımızı öğreniyoruz. Çok güzel zaman geçiriyoruz" diye konuştu.