Minikler için öneriler 8 maddede kaliteli tatil

Öğrenciler dün karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatilinde nasıl bir plan yapılmalı? SABAH'a konuşan Bilfen Anaokulları Koordinatörü ve Uzman Psikolog Hande Kızılöz Uluca minikler için tatil önerilerini şöyle sıraladı:Günün ve hatta hafta planını çocuğunuzla yaparak kurallarınızı birlikte koyabilirsiniz.Neyi sevdiğini ve sevmediğini sorarak izlediği içeriklerin kalitesini değerlendirmesine yardımcı olabilirsiniz.Tiyatro, müze, sinema etkinlik alanlarını kontrol ederek yaş grubuna uygun etkinliklere katılım sağlayabilirsiniz.Ev içerisindeki sorumluluklarını gözden geçirerek, kuralların hayatın her alanında olduğunu hissettirmek için harekete geçebilirsiniz.Kendi gününü planlayabilmesi için çocuğunuzun gün içerisinde yaptığı etkinlikleri resmetmesini isteyebilirsiniz.Her gün öğrendiği kelimeleri bir deftere yazmasını ya da çizmesini isteyerek öğrenme motivasyonunu canlı tutabilirsiniz.Akşam yemeğini ya da sabah kahvaltısını ipuçları ile bulmasını isteyebilirsiniz.Her akşam işte yaşadığınız ufak sorunları nasıl çözeceğinize dair çocuğunuzdan fikir alabilirsiniz.