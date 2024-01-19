Minikler için öneriler 8 maddede kaliteli tatil

Öğrenciler dün karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatilinde nasıl bir plan yapılmalı? SABAH'a konuşan Bilfen Anaokulları Koordinatörü ve Uzman Psikolog Hande Kızılöz Uluca minikler için tatil önerilerini şöyle sıraladı:
YENİDEN PLANLAMA YAPIN:
Günün ve hatta hafta planını çocuğunuzla yaparak kurallarınızı birlikte koyabilirsiniz.
TEKNOLOJİYE KESİN SINIR:
Neyi sevdiğini ve sevmediğini sorarak izlediği içeriklerin kalitesini değerlendirmesine yardımcı olabilirsiniz.
AİLE ÜYELERİNDEN DESTEK ALIN:
Tiyatro, müze, sinema etkinlik alanlarını kontrol ederek yaş grubuna uygun etkinliklere katılım sağlayabilirsiniz.
EV İŞİ VERİN:
Ev içerisindeki sorumluluklarını gözden geçirerek, kuralların hayatın her alanında olduğunu hissettirmek için harekete geçebilirsiniz.
GÜNÜ RESMETSİN:
Kendi gününü planlayabilmesi için çocuğunuzun gün içerisinde yaptığı etkinlikleri resmetmesini isteyebilirsiniz.
KELİME AVCISI OLSUN:
Her gün öğrendiği kelimeleri bir deftere yazmasını ya da çizmesini isteyerek öğrenme motivasyonunu canlı tutabilirsiniz.
KÜÇÜK BİLMECELER HAZIRLAYIN:
Akşam yemeğini ya da sabah kahvaltısını ipuçları ile bulmasını isteyebilirsiniz.
DERTLEŞİN:
Her akşam işte yaşadığınız ufak sorunları nasıl çözeceğinize dair çocuğunuzdan fikir alabilirsiniz.