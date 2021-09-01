Minikler kalemleri tutmaya başladı

Tam 1 buçuk yıldır fiziki eğitime kapılarını kapatan okullar, aşılamanın artmasıyla düşen vaka sayılarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla bugün yine öğrencilerle buluştu. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri "uyum eğitimleri" kapsamında bu sabah okullarına koştu. Anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri 3 Eylül'e kadar öğretmenlerine ve arkadaşlarına alışacak, okullarını tanıyacak. Çocuklarının ellerinden tutarak sınıflarına getiren aileler yüz yüze eğitimin başlamasından ise memnun.

GEÇEN YIL ANAOKULUNA GİDEMEDİ

Koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasının yüz yüze eğitimin kalıcı olmasında en önemli etken olduğunu belirten Burcu Selim "Kızım geçen sene yüz yüze eğitim olmadığı için anaokuluna gidemedi. Aşılamanın başlaması ve vakaların azalmasıyla bu sene okullar açıldı. Tedbirlere uymak çok önemli, en başa dönmememiz gerekiyor. Okullarda HES kodu taraması yapılıyor, dezenfektanlar da var. Umuyorum ki bu dönemin sonuna kadar bu şekilde devam eder. Yüz yüze eğitim gerçekten çok önemli. Çocuklar bilgisayar başında ne sosyalleşebiliyor ne de sınıftaki gibi dikkatli şekilde dersleri takip edemiyor" ifadelerini kullandı.