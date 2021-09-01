Minikler okula koştu

Giriş Tarihi: 2.9.2021

6 Eylül’de yüz yüze eğitim başlayacak. Dün ilk kez okulla tanışan minikler, uyum eğitimi için büyük bir heyecan ve coşkuyla okullarına koştu. Uzmanlar velileri uyardı: Okul kaygısı fobiye dönüşmesin. Günlük rutin oluşturun