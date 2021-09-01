Minikler okula koştu

Türkiye
genelinde 1.5 yıldır fiziki eğitime kapalı kalan okullarda, okul öncesi ve birinci sınıflarda dün uyum eğitimleri başladı. 6 Eylül itibarıyla da tüm kademlerde yüz yüze eğitim başlayacak. İlk kez okulla tanışan minikler dün coşkuyla sınıflarına koştu. 3 Eylül'e kadar sürecek uyum eğitimleri kapsamında öğrenciler, okullara belirli saatlerde gelecekler, okula alışmaya başlayacaklar, öğretmenleri ile diyaloglarını geliştirecekler. Çocuklarınının ellerinden tutarak sınıflarına getiren aileler, okul girişlerinde yapılan HES kodu taramalarının çocukların sağlıkları açısından önemli olduğuna vurgu yaparak yüz yüze eğitimin başlamasından memnun olduklarını dile getirdi.
KAYGI FOBİYE DÖNÜŞMESİN
Pandemi şartlarında başlayan yüz yüze eğitime öğrenciler kadar velilerin de hazırlanması gerektiğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Program Başkanı Barış Tuncer
, "Okul kaygısı fobiye dönüşmesin" uyarısında bulundu. Öğrencilerin ilk zamanlarda okula uyum sağlamakta zorluk çekebileceklerini söyleyen Tuncer, ancak ilk günden itibaren düzenli olarak okula gitmeleri, derslere girmeleri, günlük yaşamlarında bir rutin oluşturmaları ve bunu uygulamalarının uyum sağlamalarını kolaylaştıracağını belirtti.
OKULLARIMIZDA HER TÜRLÜ ÖNLEMI ALDIK
Milli
Eğitim Bakanı Mahmut Özer
, okullarda uyum haftasının başlaması dolayısıyla Şırnak
'ta TOKİ Şehit Bayram Tatar İlkokulu'nun açılış törenine katıldı. Çocukların, öğretmenlerin ve eğitim camiasının bu buluşmayı uzun bir zamandır sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Özer şunları söyledi:
81 ilde, ilçelerde, beldelerde maskeden dezenfektana kadar okullarımızın sağlıklı bir şekilde kapanmadan, yüz yüze eğitime devam edebilmesi için her türlü önlemi aldık. Sağlık Bakanlığı
'yla birlikte belirlenmiş kurallara, velilerimiz, öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimiz tarafından riayet edilmesi ve uyulması okullarımızın açık kalmasında en kritik konulardan biri.
Bir çocuk her nerede hangi ailede doğarsa doğsun biz ona kaliteli bir eğitim vaat edebiliyorsak eğitimde fırsat eşitliği var diyebiliriz. Fırsat eşitliği tüm çocukları okullara kayıt yapmakla başlar.
SAĞLIKLI EĞİTİM İÇİN PCR TESTİ
SAĞLIKLI eğitim için PCR testi zorunluluğu da başladı. Aşısız öğrenci ve eğitim personeli haftada 2 kez PCR testi verecek. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu
kararı gereği dün uyum eğitiminin başlaması ile birlikte hastanelerde PCR testi için müracaatlar başladı. 6 Eylül'den iki gün önce hastanelerde PCR test yoğunluğu yaşanması bekleniyor. Veli Burcu Selim "Okullarda HES kodu taraması yapılıyor, dezenfektanlar da var" dedi. Mustafa KAYA-Bulut YAMANDAĞ