Minikler velileriyle okula geldi

eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, uyum eğitiminin ikinci gününde velileriyle okulu tanıdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), çocuk, aile ve öğretmen işbirliğinin artırılması amacıyla bu yıl ilk defa 5-9 Eylül'de düzenlenen uyum eğitimi kapsamında önceki gün velilere verilen seminerlerin ardından dün öğrenciler okul sevincini yaşadı. Uyum eğitiminin ikinci gününde veliler ve çocukları, öğretmenleri tarafından sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okulun bahçesi, giriş çıkış gibi okulun iç ve dış mekânlarını beraber gezerek tanıdı. Veliler ayrıca okul yönetimi ile tanışma fırsatı buldu.İstanbul Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'na velileri ile gelen öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla sıra halinde sınıflarına alındı. Sınıf öğretmenlerinin yönlendirmesiyle sıralarına oturan bazı çocuklar bu sırada duygulandı ve gözyaşlarına hâkim olamadı. Velilerden Dilek Karataş, "Okulun ilk günü çok heyecanlı ve kaygılı geldik açıkçası ama okulumuz ve öğretmenlerimiz çok güzel hazırlanmıştı. İkinci gün koşa koşa geldik. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçenlere" dedi. AA