Miniklerden SABAH’la gazeteciliğe ilk adım

Okulda eskimeye yüz tutmuş alışkanlıkları yeniden kazandırmaya yönelik projeler yaptıklarını anlatan İrem öğretmen bu kapsamda öğrencilerinin ailelerine mektup yazdığını söyledi.
Gazete okuma alışkanlığı kazandırmak için de okula hergün gazete alındığını anlatan İrem öğretmen ''Okulumuza hergün SABAH gazetesi alınır. 24 Kasım'da da öğrenciler sınıfa gelen SABAH'ı incelerken öğretmenlerini görmenin şaşkınlığını yaşadılar.
SABAH sayesinde çok güzel bir deneyim yaşadılar. Hatta bazıları büyüyünce gazeteci olmak istediğini söyledi. Artık neredeyse tamamen dijitalleşen dünyada çocuklarımın gazeteye dokunarak, yazarak çizerek bir şeyler öğrenmek istemesi gerçekten çok önemliydi. Çok heyecanlandılar. Belki de gazete okuma alışkanlığını SABAH sayesinde kazanacaklar. Kendi ve çocuklarım adına SABAH'a çok teşekkür ediyorum'' dedi.