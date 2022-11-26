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Giriş Tarihi: 26.11.2022 13:21

Miniklerden SABAH’la gazeteciliğe ilk adım

Sivas Halide Edip Adıvar Anaokulu öğrencileri SABAH Gazetesi sayesinde gazeteciliğe merak sardı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri İrem Savcı Köroğlu’nun haberini gören minikler ‘’Biz de gazete yapmak istiyoruz’’ dediler. "Anadolu’dan Tüm Dünyaya İlham Oldular" başlıklı haberde öğretmenleri İrem Savcı Köroğlu’nun fotoğrafını gören öğrenciler kendi fotoğraflarını kâğıtlara yapıştırıp süsleyerek öğretmenlerine hediye ettiler.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Miniklerden SABAH’la gazeteciliğe ilk adım

Okulda eskimeye yüz tutmuş alışkanlıkları yeniden kazandırmaya yönelik projeler yaptıklarını anlatan İrem öğretmen bu kapsamda öğrencilerinin ailelerine mektup yazdığını söyledi.

Gazete okuma alışkanlığı kazandırmak için de okula hergün gazete alındığını anlatan İrem öğretmen ''Okulumuza hergün SABAH gazetesi alınır. 24 Kasım'da da öğrenciler sınıfa gelen SABAH'ı incelerken öğretmenlerini görmenin şaşkınlığını yaşadılar.

Öğretmenlerinin nasıl orada yer aldığını merak eden çocuklar kendi resimlerinim yer aldığı gazetelerini oluşturmak istediler. Kendi haberlerini yazıp öğretmenlerinin duygularını paylaşmak istediler.

SABAH sayesinde çok güzel bir deneyim yaşadılar. Hatta bazıları büyüyünce gazeteci olmak istediğini söyledi. Artık neredeyse tamamen dijitalleşen dünyada çocuklarımın gazeteye dokunarak, yazarak çizerek bir şeyler öğrenmek istemesi gerçekten çok önemliydi. Çok heyecanlandılar. Belki de gazete okuma alışkanlığını SABAH sayesinde kazanacaklar. Kendi ve çocuklarım adına SABAH'a çok teşekkür ediyorum'' dedi.

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Miniklerden SABAH’la gazeteciliğe ilk adım
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