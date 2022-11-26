Miniklerden SABAH’la gazeteciliğe ilk adım

SABAH sayesinde çok güzel bir deneyim yaşadılar. Hatta bazıları büyüyünce gazeteci olmak istediğini söyledi. Artık neredeyse tamamen dijitalleşen dünyada çocuklarımın gazeteye dokunarak, yazarak çizerek bir şeyler öğrenmek istemesi gerçekten çok önemliydi. Çok heyecanlandılar. Belki de gazete okuma alışkanlığını SABAH sayesinde kazanacaklar. Kendi ve çocuklarım adına SABAH'a çok teşekkür ediyorum'' dedi.