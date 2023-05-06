Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Miniklerden şampiyonluk getiren icat! İlkokul öğrencilerinden gıda israfına son veren proje
Giriş Tarihi: 6.5.2023 07:47

Miniklerden şampiyonluk getiren icat! İlkokul öğrencilerinden gıda israfına son veren proje

Henüz ilkokul 5'inci sınıfa giden 3 öğrenci tasarladıkları akıllı buzdolabıyla gıda israfına son verecek bir proje geliştirdiler.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Miniklerden şampiyonluk getiren icat! İlkokul öğrencilerinden gıda israfına son veren proje

Bilfen İzmir Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinden Defne Duman, Deniz Ekici ve Aras Şimşek Fen Bilimleri öğretmeni Duygu Dilay Görgülü danışmanlığında "Gıda İsrafının Azaltılmasını Sağlamaya Yönelik Akıllı Buzdolabı" tasarladı. Öğrencilerin hazırladığı proje 27 Nisan-01 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde de ödüle layık görüldü. Proje "İnsanlık Yararına Teknoloji" kategorisi "Sosyal İnovasyon" yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

MOBİL UYGULAMAYLA ÇALIŞIYOR
Tasarladıkları akıllı buzdolabının bir mobil uygulama ile çalıştığını söyleyen öğrenciler bu uygulama ile buzdolabına konulan her ürünün belirtilen son kullanma tarihi yaklaştıkça alarm vermeye başladığını ve böylece ürünlerin tazeliği geçmeden tüketilebileceğini belirttiler. Projeyi yaparken makine öğrenmesi teknolojisinden faydalanan öğrenciler gıda israfını önlemeye yönelik çok büyük bir adım atmış oldular.

ARKADAŞINA GÖNDER
Miniklerden şampiyonluk getiren icat! İlkokul öğrencilerinden gıda israfına son veren proje
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA