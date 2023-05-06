Miniklerden şampiyonluk getiren icat! İlkokul öğrencilerinden gıda israfına son veren proje

Bilfen İzmir Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinden Defne Duman, Deniz Ekici ve Aras Şimşek Fen Bilimleri öğretmeni Duygu Dilay Görgülü danışmanlığında "Gıda İsrafının Azaltılmasını Sağlamaya Yönelik Akıllı Buzdolabı" tasarladı. Öğrencilerin hazırladığı proje 27 Nisan-01 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde de ödüle layık görüldü. Proje "İnsanlık Yararına Teknoloji" kategorisi "Sosyal İnovasyon" yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

MOBİL UYGULAMAYLA ÇALIŞIYOR

Tasarladıkları akıllı buzdolabının bir mobil uygulama ile çalıştığını söyleyen öğrenciler bu uygulama ile buzdolabına konulan her ürünün belirtilen son kullanma tarihi yaklaştıkça alarm vermeye başladığını ve böylece ürünlerin tazeliği geçmeden tüketilebileceğini belirttiler. Projeyi yaparken makine öğrenmesi teknolojisinden faydalanan öğrenciler gıda israfını önlemeye yönelik çok büyük bir adım atmış oldular.