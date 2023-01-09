Mithat Cemal Kuntay Kimdir? Mithat Cemal Kuntay Şiirleri, Eserleri, Kitapları ve Edebi Kişiliği

Edebiyat alanında farklı dönemlerde ön plana çıkan çok sayıda şair ve yazar vardır. Bulunduğu dönemin ve sanat anlayışının izlerini de eserlerine yansıtan kimi sanatçılar geçmişten günümüze dek varlığını korumayı başarmıştır. Edebiyat dünyasında kimi isimler bu nedenle sürekli karşımıza çıkmıştır. Türk yazar, şair aynı zamanda da hukukçu olan Mithat Cemal Kuntay kimdir sorusu kullanıcıların araştırdığı konular arasındadır. Mithat Cemal Kuntay hayatı hakkında yapılan araştırmalarda sanatçının sanat anlayışı ve bunu eserlerine nasıl yansıttığı da önemlidir. Bu durumda Mithat Cemal Kuntay adlı bu sanatçının şiirleri, eserleri, kitapları ve edebi kişiliği de sorgulanmıştır.

Mithat Cemal Kuntay Kimdir?

Türk yazar, şair ve aynı zamanda hukukçu bir kimliği olan Mithat Cemal Kuntay, edebiyat dünyasında önemli bir yere sahiptir. Sanatçının kaleme aldığı vatanseverlik temalı şiirleri onu, Edebiyatın en tanınmış hamaset şairlerinden birisi durumuna da getirmiştir. Özellikle onun Osmanlı'nın yıkılış dönemini konu edinen romanı olan Üç İstanbul, ilk ve tek romanıdır.

Mithat Cemal Kuntay Hayatı

Mithat Cemal Kuntay hakkında araştırma yapan kullanıcılar, kendisinin hayatı hakkında da bilgi sahibi olmak istemiştir. 1885 yılında İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, orta öğretimini Aksaray'daki Mekteb-i Osmaniye Rüştiye'sinde, Saint Joseph Lisesi'nde başladığı lise öğrenimini Vefa Lisesi'nde tamamlamıştır. Ardından Mekteb-i Hukuk'tan birincilikle mezun olan sanatçı henüz 10 yaşında babasını kaybetmesiyle birlikte ailenin tüm yükünü üstüne almıştır. O dönemde gazetecilik, öğretmenlik ve avukatlık yapmış ve aynı dönemde şiirlerini dergi ve gazetede yayımlamıştır. 1903 yılında Mehmet Akif ile tanışmış ve bu tanışma onun sanatını ve düşüncelerini de etkilemiştir. Onun "Üç İstanbul" adlı eseri de büyük başarı kazandığı tek romanıdır.

Mithat Cemal Kuntay Sözleri ve Eserleri

Mithat Cemal Kuntay hangi şiir anlayışını benimsediği ve hangi edebi akımı eserlerine yansıttığı da önemli bir konudur. Şiirlerinde genelde aruzu kullanmış, ağır bir dille yazsa da kimi zaman eserlerinde sadeleşmeye de çalışmıştır. Şair daha çok vatan ve millet sevgisi temalı şiirler yazmıştır. Ona ait eserler ise aşağıdaki gibidir;

Roman

Üç İstanbul (1938)

Tiyatro oyunları

Kemal (1912), 4 perdelik manzum piyes

Yirmi Sekiz Kanun-i Evvel (1918), Çanakkale hakkında oyun

Antoloji Kitabı

Nefaisi Edebiye (1913)

Biyografi ve Monografiler

Mehmed Âkif (1939)

İstiklâl Şairi Mehmed Âkif (1944)

Namık Kemal :Devrin Olayları ve İnsanları Arasında (1.cilt 1944; 2. cilt, Kısım I, 1949; 2.cilt, Kısım II, 1956),

İlkler ve Ötekiler (1944)

Sarıklı İhtilalci Ali Suavi (1946)

Mehmed Âkif: Hayatı, Sanatı, Şiirleri, Seciyesi, Seçme Şiirleri (1948)

Şiir

Türk'ün Şehnamesi (1945. 1971 yılında ikinci defa basıldı.)

İnceleme ve araştırma

Hitabet ve Münazara Dersleri (1913)

İftira-yı Taassub (1913),

Hitabet Dersleri (1914)

Edebiyat Defteri (1915)

Sanatçıya ait sözlerden bazıları ise aşağıdaki gibidir;

Saadetten daha tatlı şey vardır: Saadeti beklemek!

İktidar mevkiinden çekildikten sonra da vatanperver misiniz? Fırkanız düştükten sonra da memleketi sevecek misiniz?

Halkın önüne düşecek kudretimiz yok; arkasından yürüyecek adam da bulamıyoruz.