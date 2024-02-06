Moğolca Hangi Dil Ailesindendir? Moğolca Yapı ve Köken Bakımından Hangi Dil Ailesine Mensuptur?

Her daim insanların en etkili iletişim yollarından biri olan dil, dünya üzerinde en çok araştırılan konular arasındadır. Gerek ortaya çıkışı, gerek yapısı ele alınarak üzerine makaleler, kitaplar, sözlükler yazılıp farklı çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan biri de dillerin ait olduğu aileyi belirlemektir. Orta Asya'da konuşulan dillerden biri olan Moğolca hangi dil ailesindendir konusunda yapılacak araştırma ile sondan eklemeli bir dil olan Moğolca yapı ve köken bakımından hangi dil ailesine mensuptur, bilgisine ulaşabiliriz.

Moğolca Hangi Dil Ailesindendir?

Dil, insanlar arasındaki en öneli iletişim aracı iken aynı zamanda ait olduğu milletlerin kimliğini yansıtarak genetik kodlamaların taşıyan en büyük DNA ve kültür taşıyıcısıdır. Dilin bu özelliği onu birden fazla araştırmaya konu ederken pek çok çeşitli konuda da ele alınmasına neden olmuştur. Onun bu özelliği özellikle dil bilimciler tarafından yakın mercek altına alınmasını sağlarken yine dil bilimciler tarafından dile dair en iyi ve en verimli çalışmaları ortaya konmasını sağlamıştır. Keza yeryüzünde konuşulan ya da konuşulmayan dillerin hangi dil ailelerine mensup olduğunu dil bilimciler ortaya koymuştur.

Dil ailesi; bir anadilden türemiş olan herhangi bir dilin, ortak bir kökene bağlanan dillerin oluşturduğu bütüne verilen isimdir. Dil ailesi bir dilin ortak kökeninin nereye dayandığı bilgisine ulaşmamızı sağlarken o dille diğer akraba dillerin de neler olduğunu ve benzerlik ya da farklılık olan bilgilere ulaşmamızı sağlar. Dil ailesi kapsamında ele alacağımız Moğolcanın ise yer aldığı ailenin farklı bilgilerine ulaşmak bu konu bağlamında mümkündür.

Moğolca Yapı ve Köken Bakımından Hangi Dil Ailesine Mensuptur?

Yapı bakımından dil aileleri kendi içinde farklı alt başlıklara ayrılmaktadır. Bu ana dil aileleri dilin en baştaki kökenini oluştururken diğer alt başlıkları bu dilin diğer kollarını oluşturmaktadır Orta Asya'da geçmişte de konuşulan günümüzde de varlığını devam ettiren Moğolca için aynı durum geçerlidir. Moğolistan ve çevresinde resmi dil olarak kullanılan Moğolca bir Asya dilidir. Moğolca köken ve dil ailesi bakımından da Altay dil ailesine mensuptur. Yapı ve köken bakımından Altay dil ailesine mensup olduğu Türkçe ile akraba bir dildir.