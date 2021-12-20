Montrö Boğazlar Sözleşmesi Nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi Maddeleri, Tarihi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 1936'da imzalanarak Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki hakimiyetini ortaya koymuştur. Böylece barış zamanında sivillerin bu boğazlar üzerinde özgürce geçiş yapmasını garantilemiştir. Bu sözleşme esasında, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin geçişini de sınırlamaktadır. Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 1923'te Lozan Antlaşması ile imzalanmıştır. Bu sözleşmeyle beraber Uluslararası Boğazlar Sözleşmesi'nin görevi sonlanmıştır.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Nedir

Montrö Boğazlar Sözleşmesi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının üzerindeki kontrolü sağlayan ve geçiş iznini düzenleme hakkını elde eden bir sözleşmedir. Türkiye'nin boğazlar üzerindeki tam kontrolünü sağlayan bu sözleşmeyle birlikte, Lozan Antlaşması'nda Türkiye'nin kısıtlanmış hakları iade edilmiştir. Bu önemli sözleşmeyi Türkiye'nin dışında, Bulgaristan, İngiltere, Fransa, Japonya, Avustralya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve Sovyetler Birliği imzalamıştır. Türkiye açısından uluslararası antlaşma olarak kabul edilmesi, son derece önemlidir.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Tarihi

Boğazlar 'ın rejimini değiştiren bu sözleşme, ülke için son derece önem taşımaktadır. Türkiye öncelikle, 1923 yılında Lozan Antlaşması'nda yer alan Boğazlar Sözleşmesi'nin değiştirilmesi gerektiğine savunmuş ve bunun için çalışmalar yapmıştır. Türkiye'nin bu çabaları ilk olarak 1930'lu yıllarda karşılık bulmuştur. Balkan ülkelerinin de kabul etmesiyle İsviçre'nin Montrö kentinde bir konferans düzenlenmiştir. Bu konferans haziran ayında toplanmış ve görüşmeler haftalarca sürmüştür. Görüşmelerin ardından Montrö Boğazlar Sözleşmesi 1936 yılında imzalanarak, Boğazlar 'ın hakimiyeti Türklerin eline geçmiştir.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Maddeleri

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin maddeleri arasında, ticari ve savaş gemilerin geçiş rejimleri hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. Bu maddelerin bazıları aşağıdaki gibidir;