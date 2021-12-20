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Giriş Tarihi: 20.12.2021 15:27 Son Güncelleme: 20.12.2021 15:27

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi Maddeleri, Tarihi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi Maddeleri, Tarihi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye denizleri üzerinde uluslararası bir sözleşme niteliği taşımaktadır. İlk kez 1936 yılında imzalanan bu sözleşme, İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde savaş gemilerinin geçişini düzenleyen bir özellik taşır. Bu sözleşme Türkiye’ye Boğazlar üzerinde kontrol hakkı verir. Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri ve tarihi konularına dair bilgiler…

Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 1936'da imzalanarak Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki hakimiyetini ortaya koymuştur. Böylece barış zamanında sivillerin bu boğazlar üzerinde özgürce geçiş yapmasını garantilemiştir. Bu sözleşme esasında, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin geçişini de sınırlamaktadır. Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 1923'te Lozan Antlaşması ile imzalanmıştır. Bu sözleşmeyle beraber Uluslararası Boğazlar Sözleşmesi'nin görevi sonlanmıştır.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Nedir

Montrö Boğazlar Sözleşmesi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının üzerindeki kontrolü sağlayan ve geçiş iznini düzenleme hakkını elde eden bir sözleşmedir. Türkiye'nin boğazlar üzerindeki tam kontrolünü sağlayan bu sözleşmeyle birlikte, Lozan Antlaşması'nda Türkiye'nin kısıtlanmış hakları iade edilmiştir. Bu önemli sözleşmeyi Türkiye'nin dışında, Bulgaristan, İngiltere, Fransa, Japonya, Avustralya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve Sovyetler Birliği imzalamıştır. Türkiye açısından uluslararası antlaşma olarak kabul edilmesi, son derece önemlidir.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Tarihi

Boğazlar 'ın rejimini değiştiren bu sözleşme, ülke için son derece önem taşımaktadır. Türkiye öncelikle, 1923 yılında Lozan Antlaşması'nda yer alan Boğazlar Sözleşmesi'nin değiştirilmesi gerektiğine savunmuş ve bunun için çalışmalar yapmıştır. Türkiye'nin bu çabaları ilk olarak 1930'lu yıllarda karşılık bulmuştur. Balkan ülkelerinin de kabul etmesiyle İsviçre'nin Montrö kentinde bir konferans düzenlenmiştir. Bu konferans haziran ayında toplanmış ve görüşmeler haftalarca sürmüştür. Görüşmelerin ardından Montrö Boğazlar Sözleşmesi 1936 yılında imzalanarak, Boğazlar 'ın hakimiyeti Türklerin eline geçmiştir.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Maddeleri

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin maddeleri arasında, ticari ve savaş gemilerin geçiş rejimleri hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. Bu maddelerin bazıları aşağıdaki gibidir;

  • Ticari geçiş rejimleri maddelerine göre; Barış zamanında, zaman, bayrak ya da yük ne olursa olsun, sağlık denetimi hariç hiçbir işlem olmaksızın Boğazlar üzerinden geçiş yapılacaktır. Savaş döneminde, Türkiye savaşan tarafta değilse bayrak ve yük fark etmeksizin Boğazlar'dan geçiş özgürlüğü sağlanacaktır. Türkiye savaşta ise, burası ile savaşta olmayan bir ülkeye ait ticari gemiler, düşmana yardım sağlanmayacağı müddetçe geçiş yapacaktır.
  • Savaş gemilerinin rejimlerine dair maddeler ise; Barış zamanlarında, Karadeniz'e kıyısı olan devletler, bu deniz dışında satın aldıkları veya yaptırdıkları denizaltıları hakkında Türkiye'ye ayrıntılı bilgi vermişse farklı tezgahlarda onarılmak üzere bu boğazdan geçebilir. Savaş gemileri Boğazlar'dan geçmesi için öncelikle Türk Hükümeti'ne diplomasi yoluyla 8 gün içerisinde ön bildirimde bulunması gerekir. Türkiye'yi bağlayan karşılıklı antlaşma gereğince yapılan yardımlar dışında savaşan herhangi bir devletin savaş gemilerinin geçişi yasak olacaktır. Karadeniz'e kıyış olan veya olmayan devletlere ait bağlama limanlarından ayrılmış bulunan savaş gemileri, kendi limanlarına gitmek üzere Boğazlar'dan geçiş yapabilir. Savaş sırasında Türkiye savaşan taraf ise, savaş gemilerinin geçişi konusunda Türkiye, dilediği gibi davranacaktır.

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Montrö Boğazlar Sözleşmesi Nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi Maddeleri, Tarihi
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