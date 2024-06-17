Müdafaa Eş Anlamlısı Nedir? Müdafaa Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Anlamları aynı ya da çok yakın, söylenişleri ve yazılışları farklı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Dilde ifade gücünü artıran eş anlamlı kelimeler aynı kavramı ifade etmek için birbirinden farklı sözcükler kullanma imkânını sunarlar. Örneğin müdafaa sözcüğünün eş anlamlısı birkaç farklı kelimedir. O halde müdafaa kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı da dilin derinliğini ve ifade çeşitliliğine tanıdığı alanı anlatan iyi bir örnektir.
"Müdafaa" Arapça kökenli bir kelimedir ve "dafa" kökünden türetilmiştir. Kelime anlamı savunma ve koruma olan bu sözcük, Osmanlı döneminde Türkçeye geçmiştir ve günümüzde de kullanılmaktadır. Müdafaa kelimesiyle günlük dilde yaygın olarak karşılaştığımız gibi özellikle hukuk terminolojisiyle askeri terminolojide sıkça karşımıza çıkmaktadır.
Müdafaanın kelime anlamlarından yola çıkarak savunma, koruma, muhafaza ve defans kelimelerinin bu sözcüğün eş anlamlısı olduğunu söyleyebiliriz. Müdafaanın eş anlamlı olduğu kelimelerin anlamları da müdafaayla ya aynı ya da çok yakındır.
Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanıldıklarında cümlenin anlamı değişmez. Müdafaa kelimesinin eş anlamlısı olan savunma, koruma, muhafaza ve defans sözcükleri de hem birbirinin yerine geçebilir hem de müdafaa sözcüğünün yerine kullanılabilir. Örneğin;
Şampiyon olan takımın defans hattı çok güçlüydü.
Şampiyon olan takımın müdafaa hattı çok güçlüydü.
Haklarını müdafaa etmek istiyor.
Haklarını savunmak istiyor.
Vatan müdafaa ederken şehit oldu.
Vatan korurken şehit oldu.