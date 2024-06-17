Müdafaa Eş Anlamlısı Nedir? Müdafaa Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Anlamları aynı ya da çok yakın, söylenişleri ve yazılışları farklı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Dilde ifade gücünü artıran eş anlamlı kelimeler aynı kavramı ifade etmek için birbirinden farklı sözcükler kullanma imkânını sunarlar. Örneğin müdafaa sözcüğünün eş anlamlısı birkaç farklı kelimedir. O halde müdafaa kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı da dilin derinliğini ve ifade çeşitliliğine tanıdığı alanı anlatan iyi bir örnektir.

Müdafaa Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

"Müdafaa" Arapça kökenli bir kelimedir ve "dafa" kökünden türetilmiştir. Kelime anlamı savunma ve koruma olan bu sözcük, Osmanlı döneminde Türkçeye geçmiştir ve günümüzde de kullanılmaktadır. Müdafaa kelimesiyle günlük dilde yaygın olarak karşılaştığımız gibi özellikle hukuk terminolojisiyle askeri terminolojide sıkça karşımıza çıkmaktadır.

Müdafaanın kelime anlamlarından yola çıkarak savunma, koruma, muhafaza ve defans kelimelerinin bu sözcüğün eş anlamlısı olduğunu söyleyebiliriz. Müdafaanın eş anlamlı olduğu kelimelerin anlamları da müdafaayla ya aynı ya da çok yakındır.

Savunma : Kendini, başkasını, bir düşünceyi ya da bir nesneyi koruma amacıyla gerçekleştirilen fiil. Savunma, saldırıya karşı koyma anlamına da gelir.

: Kendini, başkasını, bir düşünceyi ya da bir nesneyi koruma amacıyla gerçekleştirilen fiil. Savunma, saldırıya karşı koyma anlamına da gelir. Koruma : Savunmaya çok benzer biçimde, kişiyi, nesneyi, düşünceyi tehlike veya zarardan uzak tutma eylemine verilen addır.

: Savunmaya çok benzer biçimde, kişiyi, nesneyi, düşünceyi tehlike veya zarardan uzak tutma eylemine verilen addır. Defans : Spor terminolojisinde savunma anlamında kullanılan sözcük Fransızcadan dilimize geçmiştir.

: Spor terminolojisinde savunma anlamında kullanılan sözcük Fransızcadan dilimize geçmiştir. Muhafaza: Müdafaa sözcüğünün yakın anlamlısı olan muhafaza kelimesi bir şeyi olduğu gibi korumak ve saklamak anlamına gelir.

Müdafaa Kelimesiyle Eş Anlamlı Olan Sözcüklerin Cümle İçinde Kullanımları

Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanıldıklarında cümlenin anlamı değişmez. Müdafaa kelimesinin eş anlamlısı olan savunma, koruma, muhafaza ve defans sözcükleri de hem birbirinin yerine geçebilir hem de müdafaa sözcüğünün yerine kullanılabilir. Örneğin;

Müdafaa – Defans

Şampiyon olan takımın defans hattı çok güçlüydü.

Şampiyon olan takımın müdafaa hattı çok güçlüydü.

Müdafaa – Savunma

Haklarını müdafaa etmek istiyor.

Haklarını savunmak istiyor.

Müdafaa – Koruma

Vatan müdafaa ederken şehit oldu.

Vatan korurken şehit oldu.