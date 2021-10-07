Mudanya Ateşkes Antlaşması maddeleri Mudanya Ateşkes Antlaşması tarihi, kararları, nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Tarih öğrencileri, üniversite sınavına hazırlananlar, KPSS'ye hazırlanan ve genel kültür bilgilerini ilerletmek isteyenler Mudanya Ateşkes Antlaşması maddeleri ve sonuçlarını araştırıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde tüm bu sorulara yanıt verdik.

Mudanya Ateşkes Antlaşması görüşmelerine İngiltere, Fransa ve İtalya katılmışdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görüşmelere İsmet İnönü katılmıştır. 1. Dünya Savaşı'nın taraflarından Yunanistan; Mudanya görüşmelerine katılmamış Yunanları İngilizler temsil etmiştir.

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI MADDELERİ

Türk-Yunan güçleri arasındaki çatışmalar sona erecek.

Meriç Nehri'ne kadar olan Doğu Trakya'yı Yunan kuvvetleri 15 gün içinde boşaltacaklar.

Doğu Trakya TBMM'ye bırakılacak.

İstanbul, Boğazlar ve çevresi TBMM Hükümeti'ne bırakılacak.

İtilaf Devletleri'nin askerleri, barış antlaşması yapılıncaya kadar İstanbul'da bulunacak.

Barış yapılıncaya kadar Türk kuvvetleri Çanakkale ve İzmit Yarımadası'nda belirlenen sınırlardan ileriye geçemeyecekler.

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI SONUÇLARI