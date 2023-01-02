Münşeat Nedir? Edebiyat Terimi Olarak Münşeat Ne Demek, Örnekleri ve Özellikleri Neler?

Münşeat nedir? Münşeat ne demek biliyor musunuz? 16. yüzyıldan beri kullanılan münşeat kavramının ilk anlamının inşa olduğunu biliyor muydunuz? Dilimize Arapçadan geçmiş olan münşeat kelimesinin diğer anlamları nelerdir? Türk Edebiyatı'nda da sıklıkla karşımıza çıkan Münşeat Mecmuaları nedir, Türk Edebiyatı'ndaki münşeat yazarları kimlerdir? Tüm sorularınızın cevabına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz!

Münşeat Nedir?

Dilimize Arapçadan geçen münşeat sözcüğünün anlamı çeşitli konularda yazılan yazıların ya da mektupların toplandığı yapıtların genel adıdır. Divan Edebiyatı'nda nesir yazarlarının yazdıkları yazılara ve bu yazıların toplandığı mecmualara yani dergilere verilen isimdir.

Türk Dil Kuruma göre ise münşeat sözcüğünün iki anlamı bulunmaktadır. Bunlardan ilki sanatlı düzyazı veya mektupların toplandığı dergi iken münşeat sözcüğünün ikinci anlamı ise kaleme alınmış, yazılmış şeylerdir. Peki Münşeat Mecmuaları nedir biliyor musunuz? İnşâ ilminin kurallarına uygun olarak yazılan resmî ve özel mektupların veya şiirlerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan eserlere Münşeat Mecmuaları denir. Bu eserler edebiyatımız ve tarihimiz açısından oldukça önemlidir.

Türk Edebiyatı'ndaki Münşeat Yazarları Kimlerdir?

Türk Edebiyatı'ndaki ilk münşeat örnekleri 14. yüzyılın başlarında görülmüştür ve XX. yüzyılın başına kadar bir edebi gelenek olarak devam etmiştir. Türk Edebiyatı'ndaki münşeat yazarları ve eserlerine birkaç örnek olarak Nabi – Münşeat-ı Nabi, Mercimek Ahmet – Kabusname, Kul Mesut – Kelile ve Dimne, Feridun Bey – Münşatüs-Selatin, Lamii Çelebi – Münşeat-ı Mekatib, Mehmed Fuad – Rehber-i Kitabet-i Osmaniyye ve Mihri – Tatbikat-ı Münşeat örnek gösterilebilir.