Müstehzi Ne Demek? Müstehzi Gülümseme Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Türk Dili, tarih boyunca farklı medeniyetlerle etkileşim içerisinde bulunduğu için sözcük bakımından oldukça zengindir. Dilimize birçok yabancı kültürden kelime girmiştir. Müstehzi kelimesi de dilimize giren yabancı kökenli kelimelerden biridir. Sizler için müstehzi ne demek, müstehzi gülümseme ne anlama gelir, cümle içinde kullanımı nasıldır sorularının yanıtlarını araştırdık ve bu yazımızın içerisinde topladık.

Müstehzi Ne Demek?

Müstehzi sözcüğü dilimize Arapçadan girmiş sözcüklerden biridir. Arapça hzA kökünden gelen "mustahzī" kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Günümüzde bu sözcük halen kullanılmaktadır. Türk Dil kurumuna göre müstehzi kelimesinin birden fazla manası mevcuttur. Bu manalar şu şekildedir:

Alaycı

Alaycı bir şekilde

Müstehzi sözcüğü genellikle herhangi bir olay karşısında alay etmeden duramayan kişileri ifade etmek için kullanılmaktadır.

Müstehzi Bir Gülümseme Ne Demek?

Müstehzi kelimesinin içerisinde geçtiği ve sıklıkla kullanılan ifadelerden biri "müstehzi bir gülümseme" ifadesidir. Müstehzi bir gülümseme ifadesi "etrafında bulunan kişileri ya da olayları ciddiye almayan bir gülümseme, bir bakış" manasını taşımaktadır. Çevresiyle veya yaşanan olaylarla alay etmeyi seven insanları ifade etmektedir.

Müstehzi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Müstehzi sözcüğünün manasını tam olarak pekiştirmek için cümle içinde kullanılması en doğru yöntemdir. Müstehzi cümle içinde kullanımı şu şekildedir: