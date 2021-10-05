Mutluluk turnesi

BEDEN eğitimi öğretmenleri Resul Aydoğan ile Eray Yılmaz, 5 yıl önce kurdukları Eğitsel Oyunlar Akademisi kapsamında bir süre önce çocuklar için harekete geçti.İstanbul
'dan yola çıkan ve yaklaşık 3 bin kilometre yol kateden öğretmenler yaptıkları bu faaliyetle yürekleri ısıttı. Şehir şehir, köy köy gezip okullarda çocuklar için ücretsiz oyun şenlikleri düzenleyen iki öğretmen arkadaş, Gaziantep
, Hatay
, Osmaniye
, Kahramanmaraş
ve Adıyaman'daki 12 köydeki öğrencilere unutulmaz anlar yaşatıyor. SABAH' a konuşan Resul Aydoğan, "Amacımız bir çocuk da olsa onların yüreğine dokunabilmek. Köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin yüzlerini güldürmek ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yardım severler ile köprü oluşturmak" dedi.