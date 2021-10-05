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Giriş Tarihi: 6.10.2021

Mutluluk turnesi

EMİR YÜCEL EMİR YÜCEL
Mutluluk turnesi
BEDEN eğitimi öğretmenleri Resul Aydoğan ile Eray Yılmaz, 5 yıl önce kurdukları Eğitsel Oyunlar Akademisi kapsamında bir süre önce çocuklar için harekete geçti.İstanbul'dan yola çıkan ve yaklaşık 3 bin kilometre yol kateden öğretmenler yaptıkları bu faaliyetle yürekleri ısıttı. Şehir şehir, köy köy gezip okullarda çocuklar için ücretsiz oyun şenlikleri düzenleyen iki öğretmen arkadaş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki 12 köydeki öğrencilere unutulmaz anlar yaşatıyor. SABAH' a konuşan Resul Aydoğan, "Amacımız bir çocuk da olsa onların yüreğine dokunabilmek. Köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin yüzlerini güldürmek ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yardım severler ile köprü oluşturmak" dedi.
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Mutluluk turnesi
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