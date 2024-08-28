Naip Hamamı Nerede, Hangi İlçede? Gaziantep Naip Hamamı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Mimari yapısı açısından ziyaretçilerine adeta kültürel ve tarihi bir atmosfer sunan Naip Hamamı büyük bir ilgi görmekle beraber yalnızca ziyaret etmek için değil, toplu bir şekilde gidip temizlenmek ve sosyalleşmek adına da sıklıkla tercih edilmektedir. Her açıdan oldukça zengin bir kültürel miras haline gelen Naip Hamamı nerede, hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir sorularının yanıtı bu mirasın herkese aktarılması açısından oldukça önemlidir.

Naip Hamamı Nerede? Naip Hamamı Hangi İlçede?

Tarihi Naip Hamamı olarak da bilinen Naip Hamamı, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunmaktadır. Konumu tam olarak Şahinbey ilçesine bağlı olan Seferpaşa Mahallesinde bulunan Naip Hamamı, aynı zamanda Gaziantep Kalesi'ne de oldukça yakındır. Bu konuma ulaşarak Naip Hamamı'nı ziyaret etmek için çeşitli ulaşım yolları kullanılabilir.

Naip Hamamı'na Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?