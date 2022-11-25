Navarin Olayı Tarihi - Navarin Baskını Ne Zaman, Kimin Döneminde Oldu, Nedenleri ve Sonuçları Neler?

Navarin Baskını tarihi geçmişten günümüze araştırmacıların ve tarihçilerin de detaylı açıklamaları ile karşılaşacağımız bir tarihi olaydır. Navarin baskını kimin döneminde olduğu ve navarin'de donanmayı kim yaktı sorusu tarih meraklılarının aklını karıştıran detaylar içerir. Navarin donanma yakılması olarak karşımıza çıkan tarihi olay denizcilik tarihindeki önemli dönüm noktası olarak bilinmektedir. Peki, Navarin Olayı nedir? Tüm merak edilenler ile Navarin baskını ne zaman sorusunun cevabına ve detaylarına birlikte bakalım.

Navarin Olayı Tarihi

Navarin olayı ya da Navarin baskını tarihi olarak karşımıza çıkan bu önemli tarihi olay denizcilikte yeni bir çağa girilmesini ve buharlı gemilerin çağının başlaması olarak bilinen tarihi bir olaydır. Navarin olayı tarihi 20 Ekim 1827 yılında Osmanlı Devleti'nin Navarin Limanı'nda bulunan donanmasının yok edilmesi olarak karşımıza çıkar.

Navarin Olayı Nedir?

Navarin olayı ya da Navarin baskını 20 Ekim 1827 tarihinde, Navarin Limanında bulunan Osmanlı ve Mısır gemilerinin İngiliz, Fransız ve Rus filoları tarafından uyarı yapılmaksızın yakılarak yok edilmesidir. Ani bir baskın ya da ani bir saldırı olarak da karşımıza çıkan Navarin olayı müttefik gemilerinin üç saat içinde Osmanlı ve Mısır donanmasını yok etmesi olayıdır. Navarin baskını Sultan II.Mahmut döneminde meydana gelen bir durumdur. Navarin donanma yakılması olayı devamında denizcilik tarihinde önemli çağ açılması ve buharlı gemilerin döneminin başlamasını sağlamıştır. Zırhlı gemilerin deniz savaşlarındaki avantajları kabul edilmiştir.

Navarin'de Donanmayı Kim Yaktı?

Navarin olayı, Osmanlı ve Mısır gemilerinin İngiltere, Fransa ve Rusya filoları tarafından kuşatılarak üç saat devam eden ateşten sonra yakılması ve batırılması olayıdır. Navarin baskını ya da Navarin deniz muharebesi şeklinde de karşımıza çıkmaktadır.