Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Nazım Hikmet’in Mezarı Nerede? Nazım Hikmet Nerede Öldü, Mezarı Hangi Ülkede?
Giriş Tarihi: 2.4.2024 10:23 Son Güncelleme: 2.4.2024 10:24

Nazım Hikmet’in Mezarı Nerede? Nazım Hikmet Nerede Öldü, Mezarı Hangi Ülkede?

Nazım Hikmet, 15 Ocak 1902 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Selanik şehrinde doğmuştur. Babası Hikmet Bey, annesi Ayşe Celile Hanım'dır. Babası, o dönemde tanınmış bir devlet görevlisiydi. Ancak Nazım Hikmet'in ailesi, Rusya'ya sürgüne gönderilmiş ve Nazım Hikmet de bu sürgün yıllarında Rusya'da büyümüştür. Nazım Hikmet’in mezarı nerede, hangi ülkede, nerede öldü gibi sorular yaşamında bıraktığı izlerden sonra fazlasıyla değerli ve ilgi çekici sorular olmuştur.

Nazım Hikmet’in Mezarı Nerede? Nazım Hikmet Nerede Öldü, Mezarı Hangi Ülkede?

Nazım Hikmet'in edebi kariyeri, onun çocukluk yıllarında şiire olan ilgisiyle başlamıştır. Lise yıllarında yazdığı şiirlerle dikkat çeken Nazım Hikmet, edebiyat dünyasına hızlı bir giriş yapmıştır. İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde öğrenim görmüş ve daha sonra Siyasal Bilgiler Okulu'na devam etmiştir. Nazım Hikmet'in şiirleri, toplumcu gerçekçi tarzıyla tanınmıştır. Nazım Hikmet'in mezarı nerede, hangi ülkede, nerede öldü gibi sorular ise çokça merak edilir.

Nazım Hikmet'in Mezarı Nerede?

Nazım Hikmet Ran, 20. yüzyılın en önemli Türk şairlerinden biridir. 1902 yılında Selanik'te doğmuş ve 3 Haziran 1963 tarihinde Moskova'da vefat etmiştir.

Nazım Hikmet, 1951 yılında siyasi nedenlerden dolayı Türkiye'den kaçmak zorunda kalmıştır. Sonraki 12 yılını sürgünde, önce Romanya, sonra da Sovyetler Birliği'nde geçirmiştir. 3 Haziran 1963 tarihinde, Moskova'da kalp krizi geçirerek vefat etmiştir.

Nazım Hikmet Nerede Öldü, Mezarı Hangi Ülkede?

Nazım Hikmet'in naaşı, Moskova'da bulunan Novodevichy Mezarlığı'na defnedilmiştir. Burası, birçok önemli Rus sanatçı ve bilim adamının da mezarının yer aldığı bir mezarlıktır.

Novodevichy Mezarlığı, Moskova'da, Khamovniki semtinde yer alır. 16. yüzyıldan kalma bir manastırın arazisinde kurulmuştur. Mezarlıkta Anton Çehov, Nikolay Gogol, Sergey Rahmaninov, Vladimir Mayakovski ve Mstislav Rostropovich gibi birçok önemli isim gömülüdür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nazım Hikmet’in Mezarı Nerede? Nazım Hikmet Nerede Öldü, Mezarı Hangi Ülkede?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA