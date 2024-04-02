Nazım Hikmet’in Mezarı Nerede? Nazım Hikmet Nerede Öldü, Mezarı Hangi Ülkede?

Nazım Hikmet'in edebi kariyeri, onun çocukluk yıllarında şiire olan ilgisiyle başlamıştır. Lise yıllarında yazdığı şiirlerle dikkat çeken Nazım Hikmet, edebiyat dünyasına hızlı bir giriş yapmıştır. İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde öğrenim görmüş ve daha sonra Siyasal Bilgiler Okulu'na devam etmiştir. Nazım Hikmet'in şiirleri, toplumcu gerçekçi tarzıyla tanınmıştır. Nazım Hikmet'in mezarı nerede, hangi ülkede, nerede öldü gibi sorular ise çokça merak edilir.

Nazım Hikmet'in Mezarı Nerede?

Nazım Hikmet Ran, 20. yüzyılın en önemli Türk şairlerinden biridir. 1902 yılında Selanik'te doğmuş ve 3 Haziran 1963 tarihinde Moskova'da vefat etmiştir.

Nazım Hikmet, 1951 yılında siyasi nedenlerden dolayı Türkiye'den kaçmak zorunda kalmıştır. Sonraki 12 yılını sürgünde, önce Romanya, sonra da Sovyetler Birliği'nde geçirmiştir. 3 Haziran 1963 tarihinde, Moskova'da kalp krizi geçirerek vefat etmiştir.

Nazım Hikmet Nerede Öldü, Mezarı Hangi Ülkede?

Nazım Hikmet'in naaşı, Moskova'da bulunan Novodevichy Mezarlığı'na defnedilmiştir. Burası, birçok önemli Rus sanatçı ve bilim adamının da mezarının yer aldığı bir mezarlıktır.

Novodevichy Mezarlığı, Moskova'da, Khamovniki semtinde yer alır. 16. yüzyıldan kalma bir manastırın arazisinde kurulmuştur. Mezarlıkta Anton Çehov, Nikolay Gogol, Sergey Rahmaninov, Vladimir Mayakovski ve Mstislav Rostropovich gibi birçok önemli isim gömülüdür.