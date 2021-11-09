Neşe Zıt Anlamlısı Nedir? Neşe Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Neşe kelimesi cümle içerisinde bazı görevlerde kullanılmaktadır. Hemen hemen her cümlede ad görevinde kullanılan bir kelimedir. Buna karşılık neşe kelimesinden türemiş bazı kelimeler sıfat görevinde de kullanılabilmektedir. Bunun haricinde neşe kelimesinin anlam kapasitesi oldukça azdır.

NEŞE KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Neşe kelimesinin anlam dağarcığından bahsedecek olursak oldukça zayıf bir kelime olduğunu belirtebiliriz. Bu açıdan baktığımızda neşe kelimesinin sadece bir tane anlamı bulunmaktadır. Bunlara ek olarak mecaz ve terim anlamlıları bulunmamaktadır. Bu durumun pek çok nedeni bulunmaktadır. Bunlardan biri neşe kelimesinin kök halinde bir isim olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca neşe kelimesinin yerine günümüzde hep neşeli gibi türemiş kelimeleri kullanılmaktadır. Bu bilgilere bakarak neşe kelimesinin anlamı aşağıdadır:

Sağlıklı ve mutlu olmaktan doğan, dışa vuran sevinç.

NEŞE KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre neşe kelimesinin anlam dağarcığından yukarıda bahsetmiştik. Görüldüğü gibi neşe kelimesinin anlam kapasitesi neredeyse yoktur. Buna karşılık neşe kelimesinin anlam ilişkileri oldukça kuvvetlidir. Özellikle neşe kelimesinin zıt anlamlıları Türkçede oldukça sık kullanılan kelimelerdendir. Buna göre neşe kelimesinin zıt anlamlıları 'keder, üzüntü, gam, acı' kelimeleridir. Bu kelimeleri daha iyi ayırt etmek için birkaç cümle örneği verebiliriz:

Kendisi çok neşe dolu bir insan olduğu için herkese güler yüzle yaklaşır.

Artık üzüntü dolu günleri geride bıraktık ve çok mutlu olacağız.

NEŞE KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Neşe kelimesinin anlam özelliklerinden bazılarını yukarıda açıklamıştık. Burada ise neşe kelimesinin etkileşim halinde olduğu bazı kelimeleri göstereceğiz. Buna göre neşe kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir: