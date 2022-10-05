Ömer Halisdemir Üniversitesi 10 pilot üniversite arasına seçildi

"Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü", Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla düzenlenen törenle imzalandı. İmza törenine Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da katıldı.

Üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarının artırılmasının amaçlandığı protokolün imza töreni açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarında yapılan otak vurgu, enerjinin sürdürülebilirliği olurken Üniversite kampüslerinde yapılacak çalışmalar ile tüm topluma örnek olunması konusu da vurgu yapılan bir diğer nokta oldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin de pilot Üniversiteler arasında yer aldığı protokolün imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak uzun zamandır hem doğa ile iç içe kampüs hem de sürdürülebilirlik konularında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Gerek 3. Sınıf Atık Getirme Merkezimiz aracılığıyla yaptığımız geri dönüşüm çalışmaları gerekse Üniversitemiz Enerji Evi ve Merkezi Laboratuvarımızda yapmış olduğumuz faaliyetler buna açık örneklerdir. Ümit ediyorum ki Niğde Ömer Halisdemir Üniversitemizin zaten farkındalık oluşturmak için uzun süredir çabaladığı enerji, sürdürülebilirlik ve sıfır atık çalışmaları bu protokol ile toplumda daha büyük kitlelere ulaşacaktır. Protokolün imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yükseköğretim Kurulu Beyaz Salon'da imzalanan "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü" ile pilot uygulamanın başlatılacağı diğer Üniversiteler de Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi oldu.