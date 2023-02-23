Nil Nehri Nerede? Nil Nehri Nereye Dökülür, Nereden Doğar ve Hangi Ülkelerden Geçer?

Dünya üzerinde pek çok nehir bulunmaktadır. Bu nehirler bir bölge üzerinden toplanarak belirli bir yere dökülürler. En ünlü nehirlerden biri de Nil Nehri'dir. Afrika Kıtası'ndaki en büyük nehirdir. Nil Nehir ile ilgili şu soruların cevaplarını sizler için derledik; Nil Nehri nerede, Nil Nehri nereye dökülür, nereden doğar, Nil Nehri nerelerden geçiyor, nereden başlayıp nerede bitiyor, uzunluğu kaç km, Nil Nehri'nin geçtiği ülkeler hangileri?

Nil Nehri Nerede?

Nil Nehri, Dünya'nın en uzun ikinci nehri olarak kabul edilir. Havzası Afrika Kıtası'nın onda birini kaplamaktadır. Güneyden kuzeye doğru akar ve toplam üç tane ana kolu mevcuttur; Beyaz Nil Nehri, Mavi Nil Nehri ve Atbarah Nehri.

Mısır'da Nil Nehri'nin sulama amacıyla kullanımı çok eskilere dayanır. 19. yüzyılda baraj ve kanalların yapılması ile daha geniş bir alanda ve sürekli sulama imkanı tanımıştır. Nil Nehri üstünde bulunan Assuan Barajı hem sulama hem de elektrik üretimi bakımından Mısır için hayati önem taşımaktadır. Nil Nehri taşımacılıkta da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Nil Nehri su kapasitesi açısından Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci sırada gelmektedir. Uzunluğu 6,853 km'dir. Yalnızca Mısır topraklarındaki uzunluğu 1500 km'dir.

Nil Nehri Nereye Dökülür?

Nil Nehri Victoria Gölü'nden başlar ve 6,853 km'lik bir yolculuktan sonra Akdeniz kıyılarına dökülür.

Nereden Doğar ve Hangi Ülkelerden Geçer?

Nil Nehri'nin en uzaktaki kaynağı Burundi'deki Doğu Afrika Göller Bölgesi'ndeki Kagera Nehri olarak doğar ve Tanzanya, Ruanda ve Uganda sınırlarını oluşturarak Victoria Gölü'ne katılır. Asıl Nil Nehri Victoria Gölü'nden Victoria Nili olarak çıkar. Kyoga ve Albert Göllerinden geçer, daha sonra Albert Nili olarak yoluna devam eder.

Nil Nehri havzasında 11 farklı Afrika devleti bulunur. Bu devletler güneyden kuzeye doğru şu şekilde sıralanabilir; Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Tanzanya, Burundi, Ruanda, Kenya, Uganda, Güney Sudan, Etiyopya, Eritre, Sudan ve Mısır.

Nil Nehri'nin nereden doğduğu yüzyıllar boyunca insanlar için bir sır olarak kaldı. Bu konuda çok sayıda efsane üretildi. Herodot'a göre Nil bütün dünyayı çevreleyen Okeanus Irmağı'ndan doğuyordu. Bunun gibi pek çok fikir üretilmiştir.