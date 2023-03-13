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Giriş Tarihi: 13.3.2023

Nisanda yüz yüze eğitime geçilebilir

YÖK Başkanı Erol Özvar, nisanda yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını söyledi

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Nisanda yüz yüze eğitime geçilebilir
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
YÖK'ün uzaktan eğitim sürecinde pek çok önemli uygulamayı hayata geçirmişti. Deprem bölgesindeki üniversiteler, belirlenen üniversiteler ile eşleştirilirken, öğrencilere kayıt dondurma hakkı tanınmış, "özel öğrencilik" statüsüyle diğer üniversitelerde özel öğrenci olarak eğitim alabilmesi mümkün kılınmıştı. Yine OHAL ilan edilen illerde öğrenciler katkı payı ve öğrenim ücreti ödemesinden muaf tutulmuştu.
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Nisanda yüz yüze eğitime geçilebilir
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