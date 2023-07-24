Nitelikli eğitim ve geniş kampüs

Ünıversıte adaylarının, hayalini kurdukları bölüme yerleşmek için hazırlandıkları süre boyunca heyecanla bekledikleri tercih dönemi nihayet geldi. Yoğun ama bir o kadar da tatlı bir telaşla üniversiteleri ve olanaklarını araştırmaya başlayan öğrenciler, en doğru tercihi yapmaya gayret gösteriyor. KTO Karatay Üniversitesi de, akademik hayata yeni başlayacak olan öğrencilerin büyük bir merakla araştırdığı üniversitelerin başında yer alıyor. KTO Karatay Üniversitesi, 5 fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 1 enstitü ile yerelde ve ulusalda tüm insanlığa fayda sağlayan, teoride olduğu gibi pratikte de güçlü yönleriyle nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi kendine görev edinmiş bir vakıf üniversitesi. 65 ülkeden 750'si uluslararası öğrenci olmak üzere 9 bin öğrencisi, 400 akademisyeni ve 9 bin 500'den fazla mezunu ile dünya standartlarında eğitim vermek için çalışmalarına devam ediyor.KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan pilotaj bölümü, Türkiye'nin havacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunuyor ve pilot ihtiyacını karşılıyor. Kendi hava parkı, filosu, teknik bakım altyapısı ve uçuş eğitmenleri ile Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahip olan KTO Karatay Üniversitesi çatısı altında, uluslararası düzeyde lisans eğitimi veriliyor. Öğrenciler, bin 200 metre çim pist, bin 500 metre asfalt pist, bin 500 metre taksi yolu, uçak bakım hangarı, 7 adet eğitim uçağı, 4 adet planör ve 1 adet çeker uçak ile tam donanımlı hava meydanında, gerçek bir uygulama eğitimi görüyor.