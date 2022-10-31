Noktalama İşaretleri-TDK Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı, Örnek Cümleler ve Kullandığı Yerler

Noktalama işaretleri, cümlenin duygu ve düşüncelerini okuyucuya iletmeyi sağlar. TDK noktalama işaretleri için yaptığı açıklaması da bu yöndedir. Noktalama işaretleri konu anlatımı bu konuda yardımcı olacak kaynaktır. Her konu anlatımından sonra örnek cümlelere bakmak faydalıdır. Bu yüzden noktalama işaretleri örnek cümleler üzerinde çalışmak yararlı olacaktır. Ayrıca yazım kurallarına uygun cümle için, noktalama işaretleri düzeltme yapmak gerekir. Türkçede noktalama işareti kaç tane gibi bir araştırma yapmak isteyen kişi ise 17 farklı konuyla karşılaşacaktır.

Noktalama İşaretleri

Noktalama işaretleri cümlenin anlamını okuyucuya aktaran işaretlerdir. Noktalama işaretleri cümledeki anlamı ve okumayı kolaylaştırır ve sözcüğün vurgu ve tonunu gösterir. Bir cümlede noktalama işaretlerinin yanlış kullanılması, cümlenin dil bilgisinde ve yazımında hata meydana getirecektir. Buda ister istemez okuyucuyu etkileyen bir durumdur. Türk Dil Kurumu noktalama işaretlerinin 17 tane olduğunu açıklamıştır. Bunlar sırasıyla nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi, uzun çizgi, eğik çizgi, ters eğik çizgi, tırnak işareti, tek tırnak işareti, denden işareti, yay ayraç, köşeli ayraç ve kesme işaretidir.

TDK Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı ve Kullandığı Yerler

TDK noktalama işaretlerini tek tek ele alarak ve örneklerle anlatmıştır. Bu doğrultuda 17 başlıkta noktalama işaretleri ele alınmıştır.

Nokta (.)

- Cümlenin sonuna konur. Bazı kısaltmaların sonuna konur. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

-Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna konur. Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur. Genel ağ adreslerinde kullanılır. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır.

2) Virgül (,)

- Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.

-Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.

-Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır. Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur. Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur.

3) Noktalı Virgül (;)

- Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir.

4) İki Nokta (:)

- Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur. Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır. Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Genel ağ adreslerinde kullanılır. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır.

5) Üç Nokta (…)

- Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur. Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır.

6) Soru İşareti (?)

- Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.

7) Ünlem İşareti (!)

- Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır.

8) Kısa Çizgi (-)

- Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur, bitişik yazılır. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna konur. Heceleri göstermek için kullanılır. Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır.

9) Uzun Çizgi (--)

- Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir.

10) Eğik Çizgi (/)

- Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. Genel ağ adreslerinde kullanılır. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır.

11) Ters Eğik Çizgi (\)

- Bilişim uygulamalarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır.

12) Tırnak İşareti ("")

- Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale adları tırnak içinde yazılır.

13) Tek Tırnak İşareti ('')

- Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü, ibareyi belirtmek için kullanılır.

14) Denden İşareti (")

- Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır.

15) Yay Ayraç ( )

- Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur. Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır.

16) Köşeli Ayraç ([])

- Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır. Metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışmayı yapanın eklediği sözler için kullanılır. Kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır.

17) Kesme İşareti (')

- Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur