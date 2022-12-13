NUN Dijital Okullar programı devam ediyor...

Katılımcılar, birbirinden farklı branşı içeren dersler ile beceri ve gelişim alanlarını keşfetmekte, akademik ve sosyal hayatlarında farkındalık kazanmakta, kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

Üniversite tercihi yapacak öğrenciler ise lisans dersleri ile tanışma, geleceğe dair kararlarını daha iyi şekillendirme ve yükseköğrenim tercihini daha bilinçli yapma şansını elde etmektedir.

Programlar okul zamanı akşam saatlerinde gerçekleşecektir.

Programlar ile ilgili bazı bilgileri paylaşıldı;

Program dili İngilizce ise katılımcı dil yeterliliği şartlarını (upper-intermediate/advanced) sağlamalıdır. Programlar, Zoom'da gerçekleşecek olup kayıt alınacaktır. Katılımcılar, aşağıdaki koşulları tamamlamak şartı ile katılım sağladığı her bir eğitim modülünden e-sertifika almaya hak kazanacaktır. Katılımcı, yayına isim-soy ismi ile giriş yapmalıdır. Katılımcı, program boyunca yayında bulunmalı ve kamerasını açık tutmalıdır. Kameranın açık olmadığı durumlarda, Çocuk Koruma Politikası kapsamında NUN Okulları katılımcıyı programdan çıkarma hakkına sahiptir. Katılımcı, yayın kurallarına uymalıdır. Katılımcılar, nunkamplari.com sitesi üzerinden arzu ettikleri modülleri 200₺ karşılığında satın alabilecektir. Tüm program ve dersler hakkında detaylı bilgiye web siteden ulaşabilirsiniz. Ayrıca nun.kamplari@nunokullari.com ya da arge@nunokullari.com e-posta adreslerinden iletişime geçebilirsiniz.

Çeşitli temalar etrafında şekillenen ve geçtiğimiz sene 1738 öğrenci ile gerçekleştirilen zengin programa şimdiden ilgi büyük.