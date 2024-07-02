Nurullah Genç Siyah Gözlerine Beni de Götür Şiiri Sözleri, Açıklaması Ve İncelemesi

Şiirlerinde derin duygusal, düşünsel bir atmosfer oluşturan ve kendine has bir üslubu olan Nurullah Genç'in eserleri arasında, Rüveyda, Yağmur, Hüznün Lalesidir Dünya, Yankı ve Hüzün ile Aşkım İsyandır Benim yer almaktadır. Genç, eserleri geniş bir okur kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen ve sevilen bir şairdir. Eserlerini sevenler için Nurullah Genç Siyah Gözlerine Beni de Götür şiiri sözleri, açıklaması ve incelemesi oldukça ilgi çekicidir.

Siyah Gözlerine Beni de Götür

Daha dokunmadan kurudu irem

Çöllere bir türlü yağamıyorum

Yeni bir koşunun başlangıcında

Biraz deprem sonrası

Biraz şehir hülyası

Bir kalp yangınından geriye kalan

Siyah gözlerine beni de götür

Artık bu yerlere sığamıyorum

Pembe uçurtmalar yolladığından beri

Sarardı tiryaki menekşeleri

Sonbaharın tozlu kafeslerinde

Sevgi turnaları yakalıyorum

Turnalar gidiyor; ben kalıyorum

Avareyim, asudeyim, yorgunum

Bilmiyorum neden sana vurgunum

Erzurum garında, banklar üstünde

Uyku tutmuyor karanlıkları

Yitik düşlerimi kovalıyorum

Gölgeler gidiyor; ben kalıyorum

Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar

Siyah gözlerine beni de götür

Baharın koynundan koparıp sana

İpek bir mendile sardığım yüreğimle

Şehzade gülleri gönderiyorum

Umutlar kalıyor; ben gidiyorum

Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini

Kaptanları sorgulayan

Yanından geçen küheylanların

Korku tufanına yakalandığı

Siyah gözlerine beni de götür

Güneş ülkesinden gelen yiğitler

Benzeri olmayan bir dünya kursun

Cellât, ayrılığın boynunu vursun

Usul usul intizarı çürüten

Bu hercai diken, bu çılgın arzu

Sürüklüyor imkânsız muştuların

Eşiğine gönül vadilerini

Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi

Düşüyorum tanyerine

Ya topla yaralı kırlangıçları

Ya da bu vefasız şarkıyı bitir

Özgürlüğe giden tutsaklar gibi

Siyah gözlerine beni de götür

Siyah Gözlerine Beni de Götür Şiiri Açıklaması

Nurullah Genç'in şiirleri, derin, duygusal ve düşünsel temaları içeren, estetik açıdan zengin ve etkileyici bir üslupla kaleme alınmıştır. Şiirlerinde yoğun bir duygusallık ve içtenlik hakimdir. Aşk, hasret, hüzün gibi duygusal temaları derin bir şekilde işler. Tasavvuf ve maneviyat, Nurullah Genç'in şiirlerinde önemli bir yer tutar.

Onun en güzel şiirlerinden biri olan Siyah Gözlerine Beni de Götür şiirinde, derin bir aşk ve tutku anlatılmaktadır. Şair, sevgilinin siyah gözlerine olan hayranlığını ve sevgisini dile getirirken, bu gözlerin kendisini başka bir dünyaya, başka bir hayata götürdüğünü ifade etmektedir. Şiirde, gözlerin derinliği ve anlamı vurgulanarak, sevgilinin gözlerinde kaybolma isteği ve bu gözlerin şairi nasıl etkilediği anlatılmaktadır.

Şiirdeki ana temalar arasında aşk, özlem, ve birine duyulan derin bağlılık yer almaktadır. Şair, sevgilinin gözlerinin büyüleyici etkisini, bu gözlerde bulduğu huzuru ve mutluluğu dile getirir. Bu nedenle, "Siyah Gözlerine Beni de Götür" şiiri, aşkın yoğunluğunu ve sevgilinin varlığının şaire nasıl bir anlam kattığını anlatan duygusal bir eserdir.

Siyah Gözlerine Beni de Götür Şiiri İncelemesi

Nurullah Genç'in "Siyah Gözlerine Beni de Götür" adlı şiiri, onun duygusal derinliği ve güçlü betimlemeleriyle dikkat çeken bir eserdir. Şiir, derin bir hüzün ve özlem duygusuyla doludur. Şair, "Daha dokunmadan kurudu irem / çöllere bir türlü yağamıyorum" dizeleriyle, gerçekleştiremediği arzuları ve yaşayamadığı güzellikleri ifade eder.

Şiirin ana teması, aşktır. Şair, "Siyah gözlerine beni de götür" ifadesiyle sevdiği kişinin gözlerinde huzur ve mutluluk arar.

Eserde, doğaya dair güçlü betimlemeler bulunur. "Pembe uçurtmalar", "Tiryaki menekşeleri", "Baharın koynundan koparıp sana / ipek bir mendile sardığım yüreğimle" gibi cümleler, şiire canlılık ve renk katmaktadır.

Yalnızlık ve ayrılık temalarını sıkça işler. "Turnalar gidiyor; ben kalıyorum" ve "Gölgeler gidiyor; ben kalıyorum" dizeleri, yalnızlığını ve ayrılığın acısını vurgular. "Biraz deprem sonrası / biraz şehir hülyası" ve "Yitik düşlerimi kovalıyorum" dizeleri ise şairin anlam arayışının izlerini taşır.