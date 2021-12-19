Nusaybinli öğrencilerden ’Nisibis Akademisi’ belgeseli

Dünyanın ilk üniversitesi olan Nusaybin'deki tarihi 'Nisibis Akademisi' Mor Yakup Kilisesi'nin belgeseli çekildi. Mardin'in İstanbul Gelişim Üniversitesi, Nusaybin Kaymakamlığı ve Nusaybin Belediyesi iş birliğiyle proje hazırlandı. Projeye Liselerde okuyan 25 öğrenci, gönüllü olarak projeye katıldı. Öğrenciler, akademisyenlerin desteğiyle Bin 700 yıllık tarihe dayanan 'Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'nin konu edindiği belgeseli için eğitim aldı. 3 Gün boyunca uygulamalı eğitim alan öğrenciler, akademisyenlerin de desteğiyle belgesel çekimlerini tamamladı. Proje sayesinde öğrenciler kamera çekim teknikleri ve belgesel yapım aşamalarını uygulamalı olarak hazırladı. Belgesel, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Ilıcak Aydınalp, İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, Dr. Emre Doğan, yönetmen ve Öğretim Görevlisi Ahmet Bikiç ile Araştırma Görevlisi Okan Kırbacı ve 25 Nusaybinli öğrencilerden oluşan ekiple çekildi. Öğrencilerin hummalı çalışması ile hazırlanan ''Nisibis Akademisi' Belgeselinin galası yapıldı.

Nusaybin Mitanni Kültür Merkezinde gerçekleştirilen galaya katılım oldukça yoğundu. Galada, belgeselin yanı sıra Kamera arkası ve belgesel gösterimi yapıldı. Programda Belgesel yapımında emeği geçenlere plaket verildi.

Program sonrası röportaj veren Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Mardin'de ilk defa bir Film Atölyesinin gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kayabaşı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, dünyanın ilk üniversitesi NİSİBİS Akademisinin belgeselinin galasını gerçekleştirdik. Nusaybin'in, belki de Mardin'de ilk defa bir film atölyesi gerçekleştirildi. Akabinde de çok yüksek katılımlı bir ekinlik ile birlikte galasını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu atölyemizi özel kılan, en önemli sebeplerden biri Nusaybin'deki en önemli, en kıymetli eserlerimizden biri olan Nisibis Akademisini yine Nusaybin'in kendi evlatları tarafından belgeseli çekildi. Bu çok kıymetli, özellikle ailesinde üniversite okuma imkanı bulmamış 25 öğrencimizi tespit ettik. 25 öğrencimize 3 gün süren Film Atölyesi ile birlikte sinema çekimleri hakkında eğitimler verildi ve e ortaya, az önce izlediğimiz güzel bir belgesel ortaya çıktı. Ben, başta İstanbul Gelişim Üniversitesinin kıymetli akademisyenleri olmak üzere, projede emeği geçen tüm paydaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş da, "Biz iyi ki katkı verdik diye düşünüyoruz. Gençlerimizin gözlerindeki pırıltıyı görmek, Nusaybinlilerin sonuna kadar destek verdiklerini, salonu ağzına kadar dolduklarını görmek, İnsanlarımızın yüzündeki tebessüm gerçekten bizi, emeklerimize değdiğini gösterdi. Çokta nitelikli bir filim ortaya çıkmış durumda. Eminim gençlerimizin ömür boyu hatırlayacakları, anlatacakları, belki kariyer tercihlerini etkileyecekleri bir deneyim oldu. Biz de buna katkı verebildiysek, ne mutlu bize. Nusaybin'de de gerçekten çok anlatacak güzellik var, onlara artık 25 tane de güzel çiçek gencimiz eklendi." şeklinde konuştu.