O öğrencilerin de umudu Türkiye

Rusya'nın Ukrayna
'yı işgalinden hemen önce İstanbul
'a gelen Kharkov'daki uluslararası öğrenciler, SABAH'a konuştu. Öğrenciler, Türkiye'nin Ukrayna'daki öğrencilere yardım eli uzatmasını istedi. Tıp fakültesi öğrencisi İranlı Elham Berdipour
, Amir Aghcheli ve Navid Berdipour, arkadaşlarının sığınaklarda yardım beklediklerini söylediler. İstanbul'da yaşayan Ukraynalılarla birlikte Rusya'yı protesto için bir araya gelen İranlı öğrenciler "Bizler İranlıyız ve Ukrayna'da Kharkov şehrinde yaşayan öğrencileriz. Savaştan birkaç gün önce İstanbul'a geldik ama savaş olacağına inanmıyorduk ve dönüş biletimizi bile almıştık. Tam da savaşın olduğu ertesi gün Ukrayna'ya dönüşümüz vardı. Sabah erken saatlerinde arkadaşlarımız aradı. 'Rusya şehri bombaladı' dediler. Şoka girdik" diye konuştular.
'DURUM GERÇEKTEN ÇOK KÖTÜ'
SABAH'a konuşan Ukraynalı öğrenciler ise "Böyle güzel bir ülke şu an siren sesleriyle, bombardıman sesleriyle mahvoluyor ve yardım bekliyor. Gerçekten durum çok kötü insanlar ölüyor" dedi.