Ödev karmaşası için 6 öneri

Ailelerin sık sık şikâyetçi olduğu çocuklarının ödev yapma alışkanlığıyla ilgili Nun Okulları
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik uzmanları, "Çocuğunuzun sorumluluklarını üzerinize almayın, dinlenmesi için zaman tanıyın, çocuğunuz zamanını kendi planlasın, çabalarını takdir edin, çatışmaya girmeyin ve onun yanında öğretmenini eleştirmeyin" dedi. Uzmanlar, velilere şu önerilerde bulundu:
1- SORUMLULUKLARINI ÜSTLENMEYİN:
Bazı ebeveynlerde ödevin sorumluluğunu tamamen kendi üzerine alma meyli görülüyor. Böyle durumlar çocuklarda "Annem babam
nasılsa ödevlerimi bana hatırlatır" düşüncesi oluşturuyor. Bu nedenle ödevlere dair gerekli sorumlulukları yüklenemiyorlar.
2- DİNLENMESİ İÇİN ZAMAN TANIYIN:
Okuldan eve dönen çocuklar, elbette biraz dinlenmeye ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle çocuğa dinlenmesi ve yaş grubuna uygun şekilde oyunlar oynaması için zaman tanımak, ödevleri tamamlamaya dair kritik önem taşıyor.
3- ZAMANINI KENDİ PLANLAMALI:
Çocuklar planlı yaşamayı öğrenmek, sorumluluklarını vaktinde ve nitelikli şekilde tamamlamalarını sağlamak için kendi planlarını oluşturmaya teşvik edilmelidir. Kendi planını yapmasına müsaade etme, ödeve ve ödevi yetiştirmeye dair hissettiği kaygıyı da azaltacaktır.
4- ÇABALARINI TAKDİR EDİN:
Çocuğun çabasını takdir etmek çok önemli bir motivasyon kaynağıdır. "Çocuğum ödevlerini yapmıyor" diyen anne babalar, genelde şikâyetçi bir dil kullanmakta ve takdir etmenin önemini atlamaktadır. Ebeveynleri tarafından çabasının takdir gördüğünü gözlemleyen çocuğun içsel motivasyonu artar.
5- ÇATIŞMAYA GİRMEYİN:
Öğrenciler "Ödevimi yapmadım, bu şekilde okula gidemem" düşüncesiyle anne babayı gecenin bir yarısına kadar ödevlere yardım için sıkıştırabiliyor. Bu tarz durumlarda "Uyku saatin geldi. Bu zamana kadar sana birkaç kez görevlerini hatırlattım ama sen yapmamayı tercih ettin" gibi bir açıklamayla çatışmaya girmeden, durumun doğal sonucuna katlanması sağlanmalıdır
. 6- ÖĞRETMENİNİ ELEŞTİRMEYİN:
Aileler kimi zaman okul tarafından verilen ödevlerin fazlalığından ya da zorluğundan rahatsız olabilirler. Fakat ebeveynlerin bu düşüncelerini çocuklarının yanında paylaşmaları ve öğretmenleri eleştirmeleri gibi davranışları, öğrencilerin akademik süreçlere yaklaşımını derinden etkileyebiliyor.