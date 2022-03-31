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Giriş Tarihi: 31.3.2022 16:03 Son Güncelleme: 31.3.2022 16:37

Ödüllerine kavuştular

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ödüllerine kavuştular

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığının düzenlendiği 16. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Adana Bölge Yarışması’nın sonucu Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yapılan törenle açıklandı.  Ödül törenine Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, gelişen dünyanın teknolojik hamlelerine hayallerini gerçekleştirerek ayak uyduracak olan genç kuşaklara destek olmanın ve onların heyecanını paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Tuncel, "Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Osmaniye illerimizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen ortaokul öğrencilerimiz, biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım alanlarında toplam bin 807 proje hazırlamış, bunlar arasından daha başarılı bulunan 100 proje üniversitemizde üç gün boyunca sergilendi" dedi.

Rektör Tuncel, sözlerine şöyle devam etti:

"Ortaokul öğrencilerimizi bilimsel çalışma yapmaya özendirerek; kariyerlerinin başında bilime, sosyal hayata, teknolojiye, sanayiye ve ekonomiye katkı sağlama şansı veren ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek genç beyinlerin yetişmesine katkı sağlayacak olan bu tür etkinlikler için TÜBİTAK'a teşekkürlerimi sunuyorum. Çukurova Üniversitesi olarak her zaman desteğiz. Bu yarışmalarda sadece dereceye girenleri değil başvuran ve gayret gösteren tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bilimsel düşünce, yaratıcılık, araştırma gibi kavramları küçük yaşlarda kazandıran bu tür etkinlikler öğrencilerimizin araştırmacı ve yenilikçi yönlerini keşfetmelerini sağlayacak, içlerindeki cevheri ortaya çıkaracaktır."

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Ödüllerine kavuştular
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