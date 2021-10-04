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Giriş Tarihi: 4.10.2021 11:52 Son Güncelleme: 4.10.2021 12:01

Ödülünü Başbakan'ın elinden aldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ödülünü Başbakan’ın elinden aldı

Akdeniz Bilim Ekibi’nde Kıbrıs’ı temsil eden Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Gücel, yürüttüğü bilimsel çalışmalar ve projeler nedeniyle layık görüldüğü ödülü, İspanya eski Başbakanı Zapatero’nun elinden aldı.

Akdeniz Bilim Ekibi, 24 Eylül'de İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilen galada bir araya geldi. Tarihi bir tren istasyonu olan Casa Mediterráneo (Akdeniz'in Evi) binasındaki galada, 11 üyeden oluşan Akdeniz Bilim Ekibi; bilim, siyaset, basın ve kültür sanat dünyasından pek çok katılımcıyla buluştu. Düzenlenen gala ile aynı zamanda, Akdeniz'e kıyısı bulunan 23 ülke ve bu ülkelerde yaşayan 500 milyon insanı ilgilendiren sorunların çözülmesi için yürütülen seminer ve konferanslar da tamamlanmış oldu.

Akdeniz Bilim Ekibi onuruna düzenlenen gecede konuşan İspanya eski Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero, günümüzde yaşanan sorunlarla ilgili özellikle gençlerde farkındalık yaratılmasının önemini vurguladı. José Luis Rodríguez Zapatero "Gençlerimize göstermek istediğimiz gerçeklerin başında, giderek çölleşen topraklarımız ve doğallığından uzaklaşan sahillerimiz var. Aslında günlük hayatımızda yaşadığımız problemlerin ne kadar ciddi bir sorun olduğunu görmelerini amaçlıyoruz" dedi.

Akdeniz Bilim Ekibi üyeliğine seçilen ve yaptığı başarılı çalışmalar ile ödül alan YDÜ Çevre Araştırmaları ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel, "Sorunların, bilimsel olarak saptanması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi çok önemli. Ancak bu önerilerin hayata geçebilmesi için Akdeniz ülkelerinin politik antlaşmalarla bunlara bağlayıcılık kazandırması da gerekiyor. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler olarak ortak mirasımızı korumak en önemli sorumluluklarımızdandır" diye konuştu.

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Ödülünü Başbakan'ın elinden aldı
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