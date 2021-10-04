Ödülünü Başbakan’ın elinden aldı

Akdeniz Bilim Ekibi, 24 Eylül'de İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilen galada bir araya geldi. Tarihi bir tren istasyonu olan Casa Mediterráneo (Akdeniz'in Evi) binasındaki galada, 11 üyeden oluşan Akdeniz Bilim Ekibi; bilim, siyaset, basın ve kültür sanat dünyasından pek çok katılımcıyla buluştu. Düzenlenen gala ile aynı zamanda, Akdeniz'e kıyısı bulunan 23 ülke ve bu ülkelerde yaşayan 500 milyon insanı ilgilendiren sorunların çözülmesi için yürütülen seminer ve konferanslar da tamamlanmış oldu.

Akdeniz Bilim Ekibi onuruna düzenlenen gecede konuşan İspanya eski Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero, günümüzde yaşanan sorunlarla ilgili özellikle gençlerde farkındalık yaratılmasının önemini vurguladı. José Luis Rodríguez Zapatero "Gençlerimize göstermek istediğimiz gerçeklerin başında, giderek çölleşen topraklarımız ve doğallığından uzaklaşan sahillerimiz var. Aslında günlük hayatımızda yaşadığımız problemlerin ne kadar ciddi bir sorun olduğunu görmelerini amaçlıyoruz" dedi.

Akdeniz Bilim Ekibi üyeliğine seçilen ve yaptığı başarılı çalışmalar ile ödül alan YDÜ Çevre Araştırmaları ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel, "Sorunların, bilimsel olarak saptanması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi çok önemli. Ancak bu önerilerin hayata geçebilmesi için Akdeniz ülkelerinin politik antlaşmalarla bunlara bağlayıcılık kazandırması da gerekiyor. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler olarak ortak mirasımızı korumak en önemli sorumluluklarımızdandır" diye konuştu.