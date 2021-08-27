Özel Güvenlik Görevlisi 93.ÖGG sınav sonuçları için tarih belli oldu! ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

18 yaşını doldurmuş olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim ya da ortaokul mezunu olmak gibi şartları bulunan Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 14 Ağustos'ta yapıldı. Sınava katılan adaylar sınav sonrası ÖGG sonuçlarına yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda; ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 93.ÖGG sınav sonuçları için tarih belli oldu!
ÖGG SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 14 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen ve özel güvenlik belgesine sahip olmak ya da sahip oldukları belgeleri yenilemek isteyen vatandaşların katılım sağladığı 93. ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına netlik kazandı.
Sınav sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.